Tom Cruise estaría de romance con la influencer rusa Elsina Khayrova, 25 años menor que él

La supuesta nueva conquista de Tom Cruise, Elsina Khayrova, es una ex modelo de 36 años, hija de un reconocido diputado ruso y exesposa de Dmitry Tsvetkov, un magnate dedicado al comercio de diamantes.

Fanática de la moda, la mujer es considerada una de las más importantes socialités de la noche londinense y marca tendencia con sus looks. En sus redes sociales, suele publicar fotografías en exclusivos eventos y disfrutando de su tiempo libre junto a su pequeña hija, Eva.

La semana pasada, ella y el actor compartieron una velada en Mayflair donde, al parecer, no pudieron disimular su complicidad y los rumores sobre un romance no tardaron en difundirse.

Varios medios británicos aseguraran que la pareja abandonó la fiesta en la madrugada del domingo, alimentando aún más las especulaciones sobre su posible relación. Según publicó el Daily Mail, la estrella de Hollywood se preocupó por mantener la privacidad a lo largo del evento.

“Cruise se mostró muy simpático: no paraban de pedirle fotos y él se negaba cortésmente”. Fue tanta la insistencia de los invitados, que finalmente, “el DJ tuvo que anunciar en ruso que el Sr. Cruise no quería ninguna foto”. Al parecer, por ahora, el actor prefiere conservar un perfil bajo con su nueva pareja, aun cuando desde que se divorció de su tercera esposa, Katie Holmes, en 2012, no presentó públicamente a ninguna novia.

Cruise no parece estar preocupado por el pasado amoroso de Khayrova (y el drama legal), sino que se muestra entusiasmado por el presente y futuro de su nuevo romance. Sin embargo, los detalles del matrimonio de la modelo con su millonario exesposo no pasaron desapercibidos por los titulares británicos. En diálogo con el Daily Mail, Tsvetkov describió a su ex como una mujer a la que le gustan “las cosas buenas de la vida” y que prefiere los objetos “caros y lujosos”.

“Tom debería mantener los ojos y la billetera bien abiertos. Tiene 36 años, es hermosa, económicamente independiente y ama la vida”, dijo el magnate. Además, el exmarido de Khayrova, le advirtió a Cruise que Elsina es difícil de complacer y que él gastó más de $10 millones de dólares en ropa y otros $2 millones dólares en bolsos durante los 11 años que duró su matrimonio con ella.

