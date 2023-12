Aunque usted no lo crea, Larry Hernández prueba la leche materna de su esposa y dice: “Está buena”

Hace unos días Larry Hernández y Kenia Ontiveros se convirtieron en padres nuevamente y aunque el cantante ya tiene experiencia en el tema, confesó que le llama mucho la atención la alimentación de su bebé.

A través de un video en vivo transmitido en Instagram, el intérprete de “El Baleado” compartió el momento en el que su mujer le da pecho a la recién nacida y le pregunta si puede investigar a qué sabe la leche materna.

“¿La puedo probar del envase? Te lo juro que está buena, nunca me hubiera imaginado que iba a saber tan rico”, le dice Larry a Kenia mientras ella revela que a la bebé le gusta más la leche de fórmula. Como era de esperarse, la acción del cantante provocó opiniones divididas, pues varias personas lo tomaron con humor, pero muchas otras lo criticaron e hicieron comentarios como “¿Por qué hizo eso?”, “Qué me explique por qué se tomó la leche de Kenia” y “¿Qué le pasa a Larry? Eso no está bien”.

El último escándalo de Larry, ¿ya quedó en el olvido?

El año pasado, Larry Hernández ofreció un show en Arizona, el cual se salió de control luego de ciertas fallas con las pantallas que lo hicieron enojar y arrojar una de ellas hacia donde estaba el público y, tras darse a conocer las imágenes, la gente ya empezó a despotricar en su contra.

En el video publicado en Twitter, para ese entonces, los comentarios en torno al temperamento del artista lo hicieron quedar como un hombre colérico al que no le importó el bienestar de la gente que asistió al concierto con la intención de pasar un rato agradable.

«¿Cómo es posible que paguen un boleto para ver a este baboso? No tiene educación, mucho menos respeto por su público”, “Guarrísimo. Borracho cualquiera de cantina de provincia” y “Ese drogadicto y esos berrinches son estúpidos. Estará carente de amor el pobre para llamar la atención de esa forma» son algunos de los mensajes que se leen.

En el corto de apenas doce segundos de duración, se puede ver cómo Larry patea uno de los monitores en los que aparecen las letras de sus canciones y posteriormente le da una patada hasta hacerlo caer en las gradas de primera fila en donde había público.

