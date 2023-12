Chiky Bombom lanza dura crítica a los más allegados de Yailin La Más Vira: ‘Es triste’

Chiky Bombom, presentadora de televisión, opinó del caso de su compatriota, Yailin La Más Viral, quien fue arrestada hace unos días por haber golpeado al rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine.

La conductora del programa ‘Hoy Día’ compartió con sus seguidores en el show lo ocurrido y las razones por la que terminó presa.

En la declaración afirmó: “Es triste y es una situación sumamente extraña porque todas las personas que la rodean a ella estaban al tanto que esto estaba sucediendo y permanecieron todo el tiempo callados. Este problema hubiese sido mucho más grande todavía”.

Con esto lamentó la poca participación que los allegados de la artista tuvieron en el caso por temor a que algo les sucediera.

“Yo la voy a mantener en oración”, comentó Chiky Bombón en su mensaje.

Aleyda Ortiz fue otra de las que opinó acerca del tema y por eso indicó: “Se me parte el corazón, la verdad, ver esas imágenes, no puedo evitarlo. Ella es una niña, yo lo veo en el video, es una jovencita que está en una situación difícil. No significa que le voy a quitar responsabilidad porque ella realmente está ahí y tomó sus decisiones, pero me rompe el corazón porque la veo una niña que quizás no tuvo las herramientas más joven para poder lidiar con ciertas emociones y controlarla”.

En este sentido dijo que le da tristeza que esté viviendo eso, debido a lo turbio que se ha tornado todo.

¿Qué pasó con Yailin La Más Viral?

Este 22 de diciembre filtraron un video del momento en el que la intérprete de ‘Pa Ti’ fue interrogada por la Policía luego de que Tekashi 6ix9ine llamara a las autoridades para reportar que lo agredían.

Durante la grabación se ve a la artista bastante afectada mientras da su versión de lo ocurrido:

“Estábamos discutiendo, él viene, me agrede, viene y se va, se lleva mi teléfono, viene y me borra todo. Comienza todo a grabar y me dice que no tengo nada que hacer aquí, no me la quiere devolver (sus cosas) y me dice que no me las iba a devolver”, dijo.

También contó como Daniel Hernández, nombre de pila del artista, la dejó sin nada. “Me dio mi pasaporte sin mis pertenencias y sin dinero, ¿así para dónde voy yo?”, sostuvo.

Sigue leyendo:

· Yailin ‘la más viral’ reactivó su Instagram y los comentarios negativos estallan en su contra

· Anuel AA habría contratado guardaespaldas para que cuiden a la hija que tuvo con Yailin ‘la más viral’

· Fans de Anuel AA le suplican que ayude a su hija Cattleya y se la quite a Yailin ‘la más viral’