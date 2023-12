“No quiero condenar a mi familia a que vivan preocupados por mí”: Novia se arrepiente de casarse en plena boda

En redes sociales podemos encontrar casos asombrosos e incluso, un tanto insólitos, respecto a parejas que por determinados motivos, de último minuto, deciden no dar el siguiente paso en su relación, dejando plantadas a sus parejas en plena boda.

Justamente de eso trata un video que se ha vuelto viral en X (antes Twitter), en donde una novia decide no casarse cuando ya estaban en plena ceremonia del matrimonio civil, alegando que lo hacía para garantizar su bienestar.

En el video se puede ver a la pareja frente a una jueza, la cual está presidiendo la ceremonia, en medio de familiares y amigos a los que se les veía felices porque esta pareja celebraría su unión; sin embargo, nadie pensó en lo que podría ocurrir segundos después.

La jueza le pregunta al novio si aceptar casarse, a lo que él responde que sí, porque lo hará “con la mujer de su vida”. La misma pregunta le hizo a la novia, quien permaneció callada durante un momento y con miedo en el rostro se le oye decir: “no acepto”.

La novia dio unos pasos hacia atrás mientras el novio no daba crédito a lo que estaba sucediendo, pues le decía que creía que lo amaba tanto como él a ella. La mujer le explicó el motivo por el cual decidió no concretar la boda, dejando entrever que era víctima de maltrato por parte de él.

Novia se arrepiente de último minuto… ¡NO ACEPTÓ! 😔 pic.twitter.com/n2P0uHhfyZ — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) December 19, 2023

“Desde que fijamos la fecha que nos íbamos a casar han venido habiendo bastantes problemas y no quiero condenar a mi familia a vivir atormentada de que me puede pasar algo por estar a su lado y mucho menos, de igual manera, que mis hijos también vivan creyendo que tenemos un hogar, que la gente me ande señalando, que esto, que lo otro”, expresó la mujer, con la voz entrecortada.

Pese a todo, recalcó que ella sí quería a su novio, pero por el bien de ambos, lo mejor era terminar la relación y alejarse antes de que fuera demasiado tarde para ambos.

“Si lo quiero, y porque lo quiero, cuando uno quiere, también tiene que aprender a dejar, ir y a soltar, por el bien suyo, por el bien mío y por el bien de mi familia. Lo siento mucho y perdóname por lo que estoy haciendo”, sentenció la novia.

Por último, la jueza que iba a unirlos en matrimonio solo atinó a señalar que “es mejor arrepentirse ahora que divorciarse después de 8 días”.

