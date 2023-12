Seis de los 10 estadounidenses liberados por Venezuela aterrizan en Texas

Un avión con seis de los 10 estadounidenses que habían sido liberados por Venezuela en un intercambio de prisioneros con Estados Unidos aterrizó en la base de la Fuerza Aérea de Lackland en San Antonio, Texas, mientras que los otros cuatro aterrizaron en otros estados.

Los seis ex prisioneros fueron recibidos por familiares, amigos y funcionarios del Departamento de Estado, así como de la Fuerza Aérea, y algunos decidieron ofrecer declaraciones a la prensa, en las que expresaron sus sentimientos tras ser liberados y comentaron parte de su experiencia tras las rejas.

Eyvin Hernández, quien fue arrestado injustamente por Venezuela en 2022 junto con otros dos estadounidenses, Jerrel Kenemore y Joseph Cristella, expresó lo que ha significado volver al país, agradeciendo al presidente Joe Biden por sus esfuerzos por liberarlo.

“Estoy increíblemente agradecido; ni siquiera puedo hablar; estoy increíblemente agradecido de estar en casa. A mi familia, a mis amigos, al presidente Biden”, dijo Hernández en declaraciones recogidas por ABC News.

Eyvin Hernández bajando de un avión al llegar al Anexo Kelly de la Base Conjunta San Antonio, Texas, el miércoles, después de ser liberado en medio de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela. (Foto: Suzanne Cordeiro / AFP vía Getty Images)

Asimismo, el ex prisionero reconoció que el permanecer en una celda en Venezuela ha sido la experiencia más difícil por la que ha tenido que pasar.

“Honestamente, lo único que piensas en prisión es en cómo no apreciabas ser libre mientras eras libre, no hay manera de entender lo que es estar en prisión injustamente y no tener ninguna salida… así que ha sido un largo tiempo”, agregó.

Tanto Hernández, como Kenemore y Cristella fueron acusados de cruzar ilegalmente la frontera desde Colombia; sin embargo, los detalles de las razones de los arrestos no se han quedado claros por parte de las autoridades venezolanas.

Gratitud por volver a pisar suelo estadounidense

Del mismo modo, Savoi Wright, quien había sido arrestado en Venezuela el pasado 24 de octubre bajo cargos que no tampoco han sido precisados por el régimen venezolano, citó el famoso discurso de Martin Luther King Jr., “I Have a Dream”, cuando un periodista le consultó lo que sentía al volver a pisar suelo estadounidense.

“Libres por fin, libres por fin… Gracias a Dios Todopoderoso, libres por fin”, declaró Wright, quien es afroamericano, al periodista, haciendo referencia a las históricas palabras del líder de los derechos civiles.

Joseph Ryan Cristella, Jason Saad, Eyvin Hernandez y Savoi Wright en el Anexo Kelly de la Base Conjunta San Antonio en San Antonio, Texas. (Foto: Suzanne Cordeiro / AFP vía Getty Images)

Wright también dijo que estaba sentirse muy agradecido por la oportunidad de regresar a casa y por el apoyo que recibió de su familia, sus amigos y el gobierno de Estados Unidos.

“Mucha gratitud por el momento, por los Estados Unidos de América y por la oportunidad de volver a casa”, acotó. “Volver a casa tan pronto, tanta gente en el extranjero está cautiva… poder regresar a casa de una manera muy rápida, pero regresar y ver caras tan cálidas y tanto amor, estoy muy agradecido”.

La familia de Wright emitió un comunicado en el que expresaron su alivio por el fin de esta “terrible experiencia” y su agradecimiento por los esfuerzos realizados para asegurar su liberación.

Trass aterrizar en el país, los seis estadounidenses que llegaron a Texas fueron trasladados a un hospital militar para someterse a evaluaciones médicas y recibir atención psicológica.

Acuerdo incluye a sospechoso de mega trama de corrupción

El acuerdo de intercambio de prisioneros entre ambos países también incluyó la entrega de Francis o “Fat Leonard”, el cerebro detrás del peor plan de corrupción en la historia de la Marina de los EE.UU., quien huyó a Venezuela en 2021 y estaba bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro.

Por el lado de gobierno de Biden, el único prisionero liberado fue el colombiano Alex Saab, aliado de Maduro, a quien las autoridades estadounidenses catalogaron como su testaferro. Fue arrestado en Cabo Verde en 2020 por cargos de lavado de dinero.

Saab fue extraditado a Florida y acusado de ser el principal intermediario de Maduro para evadir las sanciones estadounidenses y de participar en una red de corrupción que desvió miles de millones de dólares de la ayuda humanitaria destinada los ciudadanos venezolano.

