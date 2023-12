Esta es la casa en donde Enrique Iglesias y su familia pasarán la Navidad

Enrique Iglesias ha dado uno de los pasos más significativos en su carrera musical: ha decidido alejarse de los escenarios y concentrarse en tareas de menor relevancia mediática con la finalidad de pasar más tiempo con su familia.

Cabe recordar que hace algunas semanas, el intérprete de “I Like It” decidió vender todo su catálogo musical, así como los derechos de su imagen, a la empresa neoyorquina Influence Media Partners por una cantidad mayor a los $100 millones de dólares. Al momento de la venta, el representante del español, Fernando Giaccardi, aseguró que esta “monstruosa” adquisición se había realizado con la única finalidad de que la música de Iglesias se difundiera de manera diferente y en los “mercados” correctos.

Sin embargo, y de acuerdo con declaraciones previas del cantante, esta acción estaría totalmente enfocada en la necesidad y deseo del hijo de Julio Iglesias de pasar más tiempo con sus mellizos, Nicholas y Lucy, su pequeña Mary, y su esposa, la ex tenista María Sharapova.

Enrique Iglesias decidió alejarse de los escenarios este año. Crédito: AFP / Getty Images

Por todo lo anterior, no es extraño pensar que el también actor esté listo para disfrutar de la temporada navideña con total libertad y sin tener que pensar en una inmensidad de conciertos o presentaciones.

¿Cómo es la casa en donde pasará Enrique Iglesias la Navidad?

El cantante español, junto a sus hijos y su esposa, formarán parte de la celebración de Navidad que su hermana, Chábeli Iglesias, está preparando desde su casa en Palm Beach, en la ciudad de Miami, Florida.

Fue la misma Chábeli quien dejó entrever un poco de la fiesta que está preparando en su gran mansión a través de su cuenta de Instagram. En dichas imágenes, se puede ver el enorme árbol de Navidad que decora toda la casa. De igual manera, se puede notar una inmensidad de adornos de cerámica así como otros detalles.

La propiedad de la hermana de Enrique Iglesias, que habita junto a su esposo y sus hijos, destaca por ser una espectacular villa de 2 mil metros cuadrados de parcela dividida en un edificio de dos plantas con 7 habitaciones, 8 baños, piscina olímpica y un precioso jardín con mirador. La casa tiene un valor aproximado de $2 millones de dólares.

Es importante destacar que en diversas entrevistas previas y de acuerdo con testimonios cercanos a él, el intérprete de “Héroe” no es asiduo de celebraciones públicas, por lo que no es muy común verlo en celebraciones familiares. Incluso, el cantante no fue visto en la boda de su hermana Tamara Falcó el pasado 8 de julio.

A pesar de ello, vale la pena recordar que la casa de Chábeli Iglesias se encuentra sumamente cercana a las propiedades de sus hermanos Enrique y Julio José. Por si esto no fuera suficiente, es bien sabido que los hermanos suelen convivir de manera estrecha y regular además de que existe una gran unión entre todos.

Por los factores anteriores, podemos estar seguros que Enrique Iglesias disfrutará de su primera Navidad enfocándose plenamente en su familia.

