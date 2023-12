Marjorie de Sousa termina su último proyecto con Televisa y esto dice al respecto

Marjorie de Sousa es una de las actrices venezolanas con mayor proyección en el mundo de la televisión. Ésta ha hecho carrera en todas las televisoras más importantes de habla hispana. Televisa. Venevisión. Univision. Telemundo. Su talenjtelenovela tanto como ser la verdadera y única villana de esta historia.

Su último trabajo del año lo realizó con Televisa, en una telenovela producida por Nicandro Díaz, en donde compartió créditos con Eduardo Yáñez, Horario Pancheri y Mayrín Villanueva, entre otros.

La telenovela tiene por nombre “Un Golpe de Suerte” y sobre el final de su personaje en esta producción habló en su IG. Según la revista People, la venezolana aseguró lo siguiente: “Y todo tiene su final, nada dura para siempre. Yo me encuentro ya en mi camerino esperando para hacer la última escena de Eva Montana en “Golpe de Suerte”.

Esta historia aún no se ha estrenado en Univision, pero se espera que el próximo año ésta y “El Maleficio” sean los proyectos que se apoderen del prime time de Univision.

De Sousa aseguró que termina el año muy contenta con los proyectos que ha tenido en este 2023, pero asegura que el 2024 será aún más movido y que esto la tiene verdaderamente emocionada. Acotó que aún no puede dar más detalles. “Comenzamos el año muy movidos, gracias a Dios, y muy contenta porque va a ser muy padre”, contó la venezolana. Pero también agregó: “Ahí les estaré contando próximamente, pero por ahora me despido de Eva Montana -su personaje en la telenovela “Golpe de Suerte”-. Agradezco a todo el público que nos ha seguido y todo el amor que nos han brindado y gracias por ponernos como los número 1 en la televisión”, dice De Sousa.

Esta declaración de la actriz ha generado que sus fans especulen con el próximo proyecto de ésta, sobre todo porque el 23 de enero de 2024 Telemundo arranca con “La Casa de los Famosos 4” y aún quedan muchos nombres de famosos por confirmar.

Un pleito sinfín entre Marjorie y Julián Gil, el padre de su hijo

Hace unas semanas atrás, Julián Gil y Marjorie de Sousa volvieron a acaparar titulares, debido a la falta de comunicación que existe entre el actor y su hijo Matías. El pequeño se estuvo presentando junto a su madre en el programa matutino de Televisa, como parte de un especial navideño, en donde éste cantó un tema especial por las fiestas.

Gil se enteró y pudo verlo gracias a los videos que recibió de parte de algunos fans, mediante las redes sociales. Y este hecho desencadenó en él una insatisfacción tal que estalló en las redes sociales, abriendo así la posibilidad de volver a discutir el hecho de que éste ya no posee sus derechos parentales, los cuales le fueron retirados por vía legal.

“Como padre se me arrebataron todos mis derechos, se me quitó de forma turbulenta ante la ley la patria potestad…”, dijo el actor en su cuenta de IG. “¿Cómo podemos seguir viendo con buenos ojos y no levantar la voz ante un hecho así?“, cuestiona abiertamente el actor. “¿Sería tomado de igual forma si fuera al revés, si a la madre se le arrebatara sin ninguna razón a su hijo?. Somos miles de personas que sufrimos de alienación parental. Este es un verdadero mal de nuestra sociedad. Esto si es real y no debería ser algo normal”, concluyó el actor.

Las declaraciones del actor le valieron el apoyo rotundo de varias celebridades, entre las que se destacan los nombres de Sebastián Rulli, Grettel Valdés, Ana Brenda Contreras. Varias de estas personalidades que han trabajado con Marjorie en diversos proyectos, pero que al parecer tienen más simpatía por el caso de Julián que él de ella misma. Aún cuando ésta insiste en que no todo es como parece. La opinión pública también es más severa con ella y siguen sin entender por qué, al día de hoy, siguen sin encontrar en acuerdo común que favorezca, por encima de todo, a su hijo.

