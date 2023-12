Sampson Lewkowicz: “Benavídez y Canelo pueden brindar la mejor pelea de la historia”

El 2024 podría traer consigo una pelea que se espera desde hace varios meses. Se trata del campeón indiscutido del peso supermediano, Saúl “Canelo” Álvarez, ante uno de los mejores boxeadores de la categoría y campeón interino, David Benavídez.

Las partes llevan meses negociando y aún no se ha podido concretar este enfrentamiento. La próxima pelea de Canelo está pautada para mayo de 2024 y se cree que muy pronto se dará, pues el Consejo Mundial de Boxeo también ha metido presión para realizarse.

Uno de los que cree que esta pelea puede ser de las más destacadas, incluso de la historia del boxeo, es el promotor Sampson Lewkowicz. Quien entre otros muchos boxeadores, representa también a Benavídez.

El conocido promotor comentó hace poco en una entrevista para el diario Marca lo importante que sería para el mundo del boxeo una pelea entre los dos mejores pugilistas de la categoría supermediano.

“Es una pelea que todo el mundo quiere ver, pueden brindar al público la mejor pelea de la historia, pero está muy difícil lograr este objetivo”, adelantó el promotor nacido en Uruguay y que llevó parte de la carrera de Sergio “Maravilla” Martínez.

Lewkowicz además comentó que no entendías las razones por las que el actual campeón no aceptaba una oferta tan grande como la que se le propuso hace algunos meses para enfrentar a Benavídez.

“Es el primer caso en 30 años de boxeo que yo no entiendo, porque al campeón se le ha hecho una oferta muy grande y en estos momentos se sigue negociando por una oferta incluso más grande que la anterior, mientras que su oponente [Benavídez] es el único retador que tiene, ha tenido o tendrá, al que no le importa el dinero. David ‘El Monstruo Mexicano’ ya está ganando millones y no tiene problema en seguir con lo que está que cobrando. El problema no viene por la parte del dinero que cobra el retador, el problema viene del otro lado”, explicó el promotor.

El agente afirmó que deja todo en manos del CMB para que una pelea de este calibre se pueda llevar a cabo lo antes posible. “Tengo fe en que Mauricio Sulaimán [presidente del CMB] hará todo lo posible para brindarle no sólo a Benavidez, sino al mundo entero, un gran combate mandatorio y mundial para que la gente disfrute y para que esa gente que no ve boxeo lo tenga que ver”, comentó.

Por otro lado, a Lewkowicz se le preguntó si Canelo tendría miedo de Benavídez y por eso no acepta el reto del joven boxeador. “Yo no estoy en posición de decir si alguien tiene miedo. Ni yo ni nadie puede decir si un boxeador tiene miedo cuando se juegan la vida cada vez que se suben al ring. Hay que darle respeto. Yo no diría que es por miedo sino por conveniencia. Mientras Canelo siga cobrando y haciendo dinero va a seguir aprovechando la oportunidad sin peligro. No es miedo, es seguir haciendo dinero sin peligro”, respondió.

