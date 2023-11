Juan Manuel Márquez pide al CMB que despoje a Canelo Álvarez del título si rechaza pelar contra David Benavídez

Sin duda alguna el rey del peso supermediano del boxeo actualmente es Saúl “Canelo” Álvarez. El mexicano es el campeón absoluto de la categoría, y lo ratificó el pasado septiembre cuando venció a Jermell Charlo en el ring.

Son varios los boxeadores que desean destronar al tapatío y despojarlo de sus cuatro cinturones. El más ansioso, y el que muchos consideran que puede hacerlo, es David Benavídez. Quien es el actual campeón mundial interino del peso supermediano, título que ratificó ante Demetrius Andrade hace algunas semanas.

Lo más normal sería que la próxima pelea de Canelo sea ante Benavídez, pues es el retador natural del peso. Sin embargo, esta es una pelea que tiene varios meses tratando de efectuarse, pero parece que desde el entorno del mexicano no hay mucho interés en concretarla.

Es por eso que algunos especialistas en la materia e incluso exboxeadores, opinan que si Álvarez se niega a pelear con su retador, debería ser despojado del título mundial de boxeo que avala el Consejo Mundial de Boxeo.

Uno de los que opina esto es el legendario boxeador mexicano Juan Manuel “Dinamita” Márquez. “Tiene más de un año como retador oficial y creo que lo más factible es que el Consejo Mundial de Boxeo tenga que desconocerlo como campeón al Canelo si es que no acepta la pelea inmediatamente porque es su retador oficial. Puede ser en mayo o septiembre, pero creo que lo más importante es que es el retador oficial y tiene que enfrentar el peleador mexicano”, dijo para el canal ProBox TV.

David Benavídez viene de noquear a Demetrius Andrade en seis rounds /Getty Images

“Benavidez está levantando la mano y está pegando sobre el escritorio diciendo ‘yo me merezco la oportunidad. Ahora, ¿qué tiene que hacer el organismo si Canelo Álvarez no quiere pelear con Benavídez? Tienen que despojarlo del título. Tienen que desconocerlo”, concluyó la leyenda del boxeo mexicano Juan Manuel Márquez.

De igual forma, el propio Benavídez hace algunas semanas también opinó igual que Márquez. Afirmando que si Canelo sigue esquivando la pelea, el CMB deberá tomar medidas para despojarlo del títtulo.

“Creo que el CMB tiene que hacer lo correcto y si Canelo no quiere pelear conmigo, entonces deberían despojarlo y dejarme pelear por el título. He sido el contendiente número uno durante los últimos dos años y he estado haciendo mi trabajo”, dijo Benavídez para Little Giant Boxing el pasado mes de octubre.

Por otro lado, el CMB también ha ratificado le posición de Benavídez como el retador. Aunque sin poner algún ultimátum a Canelo. “Él (David Benavídez) es el retador oficial, es el campeón interino. Mantiene su calidad de retador oficial, definitivamente él es el retador oficial”, dijo Mauricio Sulaimán, presidente del CMB para Fox Sports.

Por ahora se sabe que la próxima pelea de Canelo Álvarez será en el mes de mayo, sin embargo aún no se conoce el rival del mexicano. Por otra parte Benavídez, quien viene de vencer a Andrade, ha dicho que está preparado para subir al ring para destronar a Canelo, bien sea en mayo o septiembre.

