Felipe Melo explica su cruce ante Kyle Walker en la final del Mundial de Clubes: “No me arrepiento”

Este viernes el Manchester City venció con marcador 4-0 al Fluminense y se quedó con el Mundial de Clubes. Torneo que reúne a los clubes campeones de sus respectivas confederaciones. Esta copa fue la primera para el equipo inglés y la cuarta para Pep Guardiola como entrenador.

Pero más allá del resultado, hubo una gran polémica apenas terminó el encuentro. Y es que el jugador brasileño Felipe Melo, se fue encima de Kyle Walker, defensor del Manchester City, y protagonizaron un intercambio de empujones.

Luego de la violenta situación, Melo salió en zona mixta explicando un poco lo sucedido. “He visto a los idiotas en las redes sociales diciendo que empecé una pelea. Yo no quería ninguna confusión. Hoy Grealish le faltó respeto con la institución Fluminense y nunca dejaré que esto suceda. No importa dónde esté, siempre lucharé por mi institución. El Estaba gritando ‘ole’ al final del partido”, fue el argumento del defensor brasileño.

Felipe Melo, jugador del Fluminense / Getty Images Crédito: AFP / Getty Images

“Un futbolista no puede hacer eso dentro del campo de juego. Yo no empecé ninguna pelea, al contrario, fui a defender a Martinelli, que estaba siendo increpado por Grealish. No me arrepiento: lo volvería a hacer. Soy un guerrero”, completó Melo.

Al veterano jugador brasileño le molestó una supuesta actitud de irrespeto por parte de algunos jugadores del City tras golear a Fluminense 4-0. Y comentó que en toda su carrera él jamás le ha faltado el respeto a sus rivales a pesar de eliminarlos o golearlos.

“Siempre he respetado. Cuando ganamos un partido 10-1 por la Copa Sudamericana, Fluminense fue respetuoso. Cuando le ganamos 5-1 a River, también los respetamos o Cuando ganamos la final de la Libertadores a Boca pasó lo mismo. Y va a ser así para siempre”, dejó claro Melo.

La respuesta de Grealish

Según Felipe Melo, el jugador inglés del Manchester City, Jack Grealish, habría faltado el respeto en el campo luego del 4-0 de su equipo cantando “olé, olé, olé” por la goleada que estaba propinando la oncena europea a su similar brasileño.

Sin embargo, Grealish respondió a esta acusación desde su cuenta oficial de X (antes Twitter), afirmando que él no hizo esa acción. “No dije ‘olé’ ni una sola vez”, respondió el delantero de 28 años.

Sigue leyendo:

· Felipe Melo y Kyle Walker protagonizan bochornosa pelea tras la goleada del Manchester City

· Manchester City se queda con el Mundial de Clubes y Pep Guardiola con un nuevo récord

· Argentino Julián Álvarez hizo historia con el gol más rápido en un Mundial de Clubes