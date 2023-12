“Nunca les mentí”: el mensaje de Alofoke luego del video del arresto de Yailin La Más Viral

Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, ha llamado la atención por la denuncia que hizo hace unos días de Yailin La Más Viral, quien habría sido agredida por Tekashi 6ix9ine en Miami.

Luego de varios días del escándalo, que ha acaparado titulares, el locutor dominicano dejó un mensaje en la cuenta en Instagram de ‘En Casa con Telemundo, programa que compartió el video del arresto de la famosa.

En los comentarios, Alofoke indicó: “Nunca les mentí”.

Con sus palabras defendió de nuevo la teoría de que la joven ha sido víctima de agresiones por parte del rapero estadounidense y por eso considera que su vida está en peligro.

Sin embargo, Tekashi 6ix9ine lo desmintió al publicar unos videos en los que se ve a la artista agredirlo y amenazarlo.

Detalles del caso de Yailin La Más Viral

Toda esta situación ha generado preocupación por los niveles de violencia que se habrían vivido en la relación.

En el video del arresto, la ex de Anuel AA se muestra fuertemente afectada por lo ocurrido y aseguró que su pareja también la golpeó, pero que ella no tenía pruebas, pues los videos que grabó los borró el rapero estadounidense.

“Estábamos discutiendo, él viene, me agrede, viene y se va, se lleva mi teléfono, viene y me borra todo. Comienza todo a grabar y me dice que no tengo nada que hacer aquí, no me la quiere devolver (sus cosas) y me dice que no me las iba a devolver”, comentaba la famosa a las autoridades.

En la declaración también indicó: “Me dio mi pasaporte sin mis pertenencias y sin dinero, ¿así para dónde voy yo?”, sostuvo.

El funcionario policial le dijo a Yailin La Más Viral que su pareja no había impuesto cargos, pero debido a las pruebas de agresión, tenía que quedar detenida.

Luego de todo este escándalo, la intérprete de ‘Pa Ti’ no ha hecho ninguna declaración, pero en su cuenta en Instagram ha llamado la atención al borrar todas sus publicaciones y además al cambiar su foto de perfil, en la que ahora luce un cuchillo.

Es probable que este ajuste se haya hecho luego del video que compartió su pareja, en el que se ve a la artista amenazarlo con un arma blanca, lo que encendió las alarmas en las redes sociales.