Alofoke dijo que hay una gran posibilidad de que Tekashi 6ix9ine se reconcilie con Yailin La Más Viral

Santiago Matías, locutor dominicano mejor conocido como Alofoke, hizo una transmisión en vivo en la que hizo un recuento de todo lo ocurrido con la llamada de Yailin La Más Viral, quien le aseguró que estaba siendo maltratada por Tekashi 6ix9ine.

Durante su declaración habló de lo ocurrido con la intérprete de ‘Pa Ti’: “Señores, lo que puede suceder en los próximos días es que Yailin y Tekashi se reconcilien y este es el motivo de esta locución, de este video, hice la cronología desde el día del video hasta el día de hoy, hay una gran posibilidad de que ellos se reconcilien”.

Además de esto, indicó: “Así como lo oyen, se reconcilien, no se sorprendan, es una gran posibilidad, ya que ella está en una situación bien vulnerable”.

Explicó que la artista no tiene el control de nada porque está sola en los Estados Unidos, solo con la asistencia de sus amigos.

“Al final nuestra Yai puede ser que regrese con este muchacho, en su momento”, adelantó.

Alofoke indicó que él cree que hizo lo correcto al darle asistencia en medio del conflicto que tuvieron. “Yo no fui quien llamó a Yailin, ella fue quien me llamó a mí, hicimos lo que teníamos en la mano, usamos los recursos que podíamos para darle asistencia a ella. Ella tiene un impedimento de salida de los Estados Unidos, ella no puede salir hasta que vea al juez que creo es el día 13 de enero”.

Añadió que la artista tiene un abogado de oficio encargado de darle asistencia legal. “No se sorprendan que luego de esta vista o más adelantico, Yailin regrese con Tekashi, no se sorprendan”, reiteró.

Alofoke cree que hizo lo correcto en el caso de Yailin La Más Viral

El creador de contenido afirmó que su intención fue ayudar a la ex de Anuel AA.

A su juicio, Tekashi aprovechó muy bien que conoce el sistema de justicia de su país y por eso ganó la delantera para que a la dominicana la pusieran presa.

Asimismo, declaró que no tiene un motivo en particular contra el rapero estadounidense. “Nosotros estuvimos ahí y creo que hicimos lo correcto, no tengo nada personal con Tekashi, y no me importaban tampoco los views ni esa mierda que querían vender y eso y que lo otro. Mañana agarro y borro todos esos videos de las entrevistas, no me importa, eso es lo de menos”, sostuvo.

El dominicano reconoció que Yailin La Más Viral ha estado expuesta a violencia, pero ella también ha sido violenta, “pero en este caso hubo una llamada de socorro”.

Por último, le deseó que salga de la mejor manera posible de esta situación tan delicada, que considera puede terminar con su carrera e incluso impedirle que visite de nuevo los Estados Unidos y hasta “lesionar” su sueño de artista o de figura pública.