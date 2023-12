Olivia Wilde es captada con su nuevo novio, el cineasta Bryn Mooser

Tras algunos años complicados, Olivia Wilde parece haber encausado su vida sentimental. La actriz y directora fue vista junto a su nuevo novio, el director del estudio XTR, Bryn Mooser, de 44 años. La flamante pareja fue fotografiada coqueteando y a puras sonrisas mientras esteraban que el valet parking del estudio les acerque el auto.

Wilde y Mooser no solo se unieron sentimentalmente: también son responsables del último documental dirigido por la actriz, sobre uno de los locales de música más emblemáticos de los años 70. Además, ella fue coproductora ejecutiva del cortometraje de Mooser “The Rider And The Storm”, de 2013.

Olivia Wilde sale para una velada romántica con el director del estudio XTR, Bryn Mooser, de 44 años, en Los Ángeles. Foto: Grosby Group.

Mooser es cineasta y emprendedor. En 2012 fundó RYOT, una compañía especializada en cine documental, realidad virtual y aumentada. A lo largo de su carrera produjo más de 200 películas que le valieron varios premios Emmy, dos nominaciones al Oscar, un Peabody y un León de Cannes. En 2019, lanzó XTR, su nuevo estudio también especializado en cine y productos para televisión de no ficción.

Pero más allá de su capacidad para hacer negocios, Mooser también invierte su tiempo en labores humanitarias: pasó tres años en el Cuerpo de Paz en África Occidental y fue director nacional de Artistas por la Paz y la Justicia en Haití. Allí, ayudó a construir el centro contra el cólera más grande del país y una escuela secundaria en Puerto Príncipe que hoy brinda educación formal a casi 3 mil niños y adolescentes.

Cabe señalar que Olivia Wilde terminó su relación con Harry Styles en noviembre de 2022 tras un romance de dos años. ¿Los motivos? Según informó People, ambos tenían prioridades distintas: mientras que Harry estaba muy centrado en su gira, Olivia se encuentra muy enfocada en sus hijos.

