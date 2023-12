Aislinn Derbez revela cuál es el temor que tiene su ex Mauricio Ochmann

La actriz mexicana Aislinn Derbez reveló el motivo por el que su exesposo Mauricio Ochmann, con quien estuvo casada durante cuatro años, tendría miedo de estar como invitado en su pódcast ‘La magia del caos’.

“¡Le asusta, le asusta! ¿Qué tal si le saco preguntas? Es que él es muy reservado y cuidadoso con lo que expone de él mismo”, dijo en el programa Fórmula espectacular, con Flor Rubio, citada por Univision.

Aislinn Derbez alegó que su exesposo Mauricio Ochmann prefiere mantener la distancia porque siempre ha tratado de mantener su vida en privado y ya sabe que las preguntas que ella hace son “filosas”.

“Yo creo que no quiere que le ande preguntando intimidades. Algún día lo convenceremos, vamos a ver, voy a hacer ahí la talacha”, manifestó.

El actor Mauricio Ochmann y la actriz Aislinn Derbez tienen una hija de 5 años . Foto: Carlos Alvarez/Getty Images

Ya la actriz había dicho a finales de noviembre, en entrevista con el programa Venga la alegría, que la relación entre ambos es buena y que así como la han llevado “está muy bien”. “No sé si en un futuro vaya (al pódcast)”, expresó Derbez.

En su propio pódcast, la actriz contó en octubre del año pasado que la solicitud de divorcio de Mauricio Ochmann llegó de manera inesperada porque “era muy bonita” y aseguró que en la relación que tuvieron fue muy feliz. También destacó que ambos aprendieron mutuamente durante el tiempo en el que estuvieron juntos.

“La verdad yo sí fui muy feliz, mi relación era preciosa, aprendimos muchísimo y fue (la solicitud de divorcio)algo más como inesperado. Fue algo más como de que empiezas a crecer por caminos distintos, te empiezas a abandonar a ti mismo, por complacer al otro”, contó la hija de Eugenio Derbez a la actriz Michelle Renaud, quien estuvo de invitada en ‘La magia del caos‘.

El actor pidió el divorcio en diciembre de 2019 y, aunque a ella le costó aceptarlo, reconoció que la separación fue una de las mejores cosas que le pudo haber pasado.

“A veces la otra persona toma una decisión, por la razón que sea y por más que no lo entiendas, hay que respetarla. El reto, en mi caso, sí fue como de decir: ‘tengo que soltar porque me lo están pidiendo. La vida y esta persona me lo están pidiendo. Tengo que aceptar como es y también tengo que respetar que en su cabeza ya no es'”, dijo.

“Para mí, (el divorcio) ha sido de los logros más increíbles de mi vida. Es un éxito”, afirmó Aislinn Derbez, después de que logró superar ese momento en su vida y de reconocer que la separación no debe tener una connotación negativa.

Sigue leyendo:

· Yailin ‘la más viral’: revelan imágenes de su detención mientras llora y declara a la policía

· Yailin ‘la más viral’ reactivó su Instagram y los comentarios negativos estallan en su contra

· Anuel AA habría contratado guardaespaldas para que cuiden a la hija que tuvo con Yailin ‘la más viral’