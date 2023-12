Origen e historia del Boxing Day de la Premier League de Inglaterra

Una de las tradiciones más destacadas del Reino Unido es la del Boxing Day. Una ceremonia que se lleva a cabo un día después de Navidad y en la que se busca promover la solidaridad realizando actos benéficos.

Los inicios de esta tradición navideña se remontan al siglo XIX, cuando la Reina Victoria decidió que, en caso de que la Navidad cayera domingo, los trabajadores tuvieran un día extra para disfrutar de su tiempo libre. Con el transcurrir de los años se convirtió en una costumbre asentada y una festividad más en el calendario.

Y como el territorio británico es la cuna del fútbol, esta celebración no podía no estar relacionada al deporte rey. Es por eso que junto al Boxing Day, también es tradición que se lleve a cabo partidos de la liga inglesa. Siendo de las pocas ligas en el mundo que tiene acción un día después de Navidad.

Crystal Palace vs. Manchester City en la más reciente jornada de Premier League /Getty Images

El primer encuentro que se jugó el día después de Navidad fue el del Sheffield contra Hallam en 1860. Aunque el Boxing Day se viene haciendo con regularidad desde la temporada 1888/89. Con el encuentro entre Preston North End y West Bromwich Albion.

Todos los años hay grandes partidos en este Boxing Day de la Premier League. Esta temporada no será la excepción y se disputarán cinco encuentros en la jornada de este martes.

Partidos del Boxing Day

Newcasttle vs. Nottingham Forest (7:30 hora ET)

Bournemouth vs. Fulham (10:00 hora ET)

Sheffield United vs. Luton Town (10:00 hora ET)

Burnley vs. Liverpool (12:30 hora ET)

Manchester United vs. Aston Villa (15:00 Hora ET)

