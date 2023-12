Padre de Alejandro Chabán revela un duro momento que vivió su hijo: “Tú lo rechazaste”

El venezolano Alejandro Chabán ha entrevistado a una variedad de personas reconocidas en el mundo del entretenimiento debido a que busca llevar un mensaje a quienes ahora se mantienen atentos a cada episodio de su pódcast, que además ha estado lleno de reflexiones emocionantes y poderosas lecciones de vida.

El actor no quiso finalizar este 2023 sin entrevistar a una persona bastante especial, tal como su padre Jorge Chabán, quien además relata sus experiencias como inmigrante en Estados Unidos, dejando atrás su vida en Venezuela en busca de mejores oportunidades para su familia. Alejandro escuchó y le agradeció por todo el sacrificio.

La entrevista tuvo una duración de 40 minutos y Jorge le comentó a Alejandro que siempre ha estado orgulloso de él, a pesar de sus errores y desaciertos en el pasado. Por ello, no perdió la oportunidad de decirle que lo ama incondicionalmente y que siempre estará a su lado para apoyarlo en su camino hacia la superación personal.

“Una vez estando tú en Los Ángeles, te dije por teléfono, ya yo estaba muy bien económicamente: ‘Conchale, vale, devuélvete, vente para acá. ¿Qué quieres? ¿Quieres un carro, quieres un apartamento? Yo te lo compro, te lo dejo, te monto otro negocio y tú te encargas del negocio tú solo”, fue parte del mensaje que expresó en el pódcast.

Esta confesión conmueve no solo a Alejandro, sino también a los espectadores, quienes pueden identificarse con el peso de la culpa y la necesidad humana de recibir amor y aceptación. Es un momento de conexión emocional que nos recuerda la importancia de perdonarnos a nosotros mismos y encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso después de nuestras mayores caídas.

“Tú lo rechazaste, una tentación difícil de rechazar, cuando uno está en una situación un poco difícil y te lo ponen en bandeja de plata. Sin embargo, tú me dijiste: ‘no, señor. Yo estoy pasando trabajo, pero voy a hacer lo que me gusta”, dijo el progenitor del CEO de ‘Yes you can’.

Antes de finalizar la conversación, agregó lo siguiente: “Siempre te tuve mucha confianza y sabía que, en el fondo, podías con eso y con muchísimas cosas más. Y aquí está la muestra”.

