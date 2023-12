RBD decidió despedir a su mánager luego de 15 años y te decimos la presunta razón

El reencuentro de RBD no solo fue un éxito en términos de venta de entradas, sino que también fue un fenómeno en las redes sociales. Los hashtags relacionados con la banda se convirtieron en trending topic en el mundo.

Un factor clave en el éxito de este reencuentro fue el cariño y la conexión que los integrantes de RBD mantuvieron con sus fanáticos a lo largo de los años. Además, siempre estuvieron compartiendo momentos de su vida personal y profesional, lo que hizo que los seguidores se sintieran parte de su mundo y crearan una expectativa aún mayor para este reencuentro.

RBD finalizó su gira el 21 de diciembre en México. / Foto: Mezcalent.

Además, todo esto estuvo acompañado por una persona que dijo presente desde el inicio y se trata de Guillermo Rosas, quien hasta hace poco fue parte de esta gira con la que pudieron llegar a distintos países para ellos interpretar sus mejores éxitos en vivo. Sin embargo, a él lo botaron recientemente.

El despido de Rosas ha generado una gran polémica dentro de la agrupación y entre sus fanáticos. Muchos se han preguntado las razones detrás de esta decisión y han expresado su descontento en redes sociales. Los supuestos motivos habrían sido por darle mayor relevancia a Anahí y rechazar a Dulce María.

La agrupación RBD se ha mantenido en silencio en medio de las especulaciones. / Foto: Mezcalent.

Hasta el momento, no se ha brindado una explicación oficial sobre el despido de Rosas, lo que ha generado especulaciones y rumores en torno al tema.

Sin embargo, este escándalo demuestra que no todo es perfecto en el mundo del entretenimiento y que, a veces, los conflictos internos pueden manchar el éxito de una reunión tan esperada como la de RBD. Solo el tiempo dirá cómo afectará esto a la agrupación, pero lo que es seguro es que supone un desliz en su regreso.

Internautas atacan al exmánager de RBD

“¿Por qué ya no apareces mucho en los shows de rbd, están enojados?”, “Siempre has sido una mala opción. Durante la gira de Mi delirio solo importaba el dinero. No me sorprende que Poncho no quisiera estar en este proyecto”, “Devuelve el dinero: Lía necesita pañales, NAN, juguetes para los niños”, “Devuelve el dinero, Maite necesita pagar pediatras, niñera, pañales y juguetes”, “Paga lo que le debes a todos los integrantes de RBD ya hasta Christopher te dejo de seguir, no seas (…) y págales”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

