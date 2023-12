‘Poncho’ Herrera revela la causa por la que no quiere seguir hablando de RBD

Alfonso ‘Poncho’ Herrera, conocido por su participación en la exitosa serie y banda musical ‘RBD’, recientemente habló sobre las razones por las cuales prefiere no referirse a dicho proyecto. Aunque la telenovela fue el punto de inicio de su carrera en el mundo artístico, el actor ha expresado su deseo de distanciarse de esta etapa de su vida.

En una entrevista con la prensa, Herrera explicó que no le gusta hablar de ‘RBD’ porque siente que ya ha pasado mucho tiempo desde que formó parte del grupo. Él considera que el mencionar constantemente su pasado en la serie puede opacar los logros y proyectos actuales en los que está involucrado.

“Yo elijo esa plataforma para hablar de otras cosas, más allá del proyecto que estoy haciendo en este momento, y creo que es muy valiosa esa plataforma y por eso agradezco también sus micrófonos para dar esa información”, dijo ante la prensa.

Alfonso ‘Poncho’ Herrera prefiere ser recordado por sus logros individuales que por una agrupación. / Foto: Mezcalent.

Además, el actor también mencionó que quiere ser reconocido por su trabajo actual y no solo por su participación en ‘RBD’. Desde su salida del grupo en 2008, Herrera ha trabajado duro para construir una sólida carrera actoral, participando en películas y series de renombre en México y en el extranjero.

“Es una elección, cada quien comparte y es totalmente respetable y yo elijo utilizar esa plataforma para hacer esa diferencia”, agregó durante su intervención.

Herrera destacó que su objetivo es demostrar su versatilidad y talento como actor, y no vivir constantemente en el pasado. Aunque reconoce que ‘RBD’ fue una experiencia significativa en su vida, prefiere enfocarse en sus proyectos actuales y seguir creciendo como profesional.

La agrupación RBD en el año 2004. / Foto: Mezcalent.

“Si hablo de ‘RBD’ me dicen que estoy colgado y si no, que por qué no quiero hablar“, expresó.

El actor agradeció a sus seguidores por todo el apoyo que le han brindado a lo largo de los años, tanto en su etapa de la telenovela como en su carrera como actor. Aunque no le gusta referirse constantemente al grupo, Herrera valoró el impacto que ha tenido en su vida y en la de sus fans.

“Lo que les puedo decir es que estoy muy feliz por lo que les está pasando. Estoy feliz porque yo los he conocido de una manera muy linda y yo lo que les puedo decir es que están haciendo a mucha gente muy feliz y yo estoy el triple de feliz”, manifestó.

