VIDEO: Alejandra Espinoza y más famosos comparten sus rituales para recibir el año 2024

Los famosos comparten cómo planean celebrar la llegada del 2024. Mientras algunos prefieren descansar, otros acostumbran hacer rituales para asegurar un Año Nuevo lleno de amor y bendiciones. Ana Martin, Luis Gerardo Méndez, Alejandra Espinoza, Alejandro Speitzer y más.

“Soy la primera que se mete abajo de la mesa, que se come las 12 uvas, que agarra la maleta; yo guío a toda la familia siempre porque me encanta viajar, entonces sí”, explica Carolina Miranda.

Ana Martin prefiere alejarse del mundo y pasar las fechas relajada y sin presiones. “Me voy a desaparecer. Cuando me desaparezco, me desaparezco; me voy a ir a un lugar remoto, me voy a desaparecer”.

Aunque Alejandra Espinosa no sabe bien el significado del color de los calzones que se deben usar la última noche del año, se pone de todo por si las dudas. “Rojo el amor, amarillo dinero, blanca, ¿roja, amarilla y verde era?…”

“Normalmente lo hago de verdad. No soy muy creyente de esas cosas, pero sí lo hago por si acaso”, afirma la presentadora mexicana.

“Ritual para final de año: los calzones rojos siempre, tengas el amor o no, hay que ponérselos otra vez; si ya lo tienes para que se mantenga, para reforzar ¡duro!”, dice Jorge Losa.

Alejandro Speitzer quiere recordar momentos de su niñez y regresar a su tierra natal. “Me encantaría ir a Culiacán este año, ojalá que lo pueda hacer. Quiero regresar a mi tierra, comer rico y vibrar a toda mi gente que siempre está mandando buena vibra”, afirma Alex.

Bárbara de Regil no hace los clásicos rituales, sino que ella prefiere hacerlos a su manera. “No hago rituales. Hago rituales en mi cabecita, que es perdonar, dejar ir el año y ya, pero no me pongo de rojo, no barro la entrada”.

“Muy contento, vamos a pasar el fin de año en Los Ángeles, muy agradecido”, indica Omar Chaparro. Luis Gerardo Méndez aprovechará para dormir todo lo que no ha podido por el trabajo. “Descansar mucho, dormir mucho, ver a mis amigos y ¡feliz 2024!”.

