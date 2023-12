Cómo encontrar ofertas de ropa en Costco, según los expertos

Encontrar buenas ofertas de ropa puede ser un desafío, pero según los expertos, Costco es un lugar ideal para obtener buenos descuentos. La clave está en saber cómo y cuándo comprar, especialmente si lo haces en línea, ya que es donde Costco ofrece excelentes rebajas.

1. Utilizar el Cupón de Ropa de Costco

Una de las mejores maneras de ahorrar en Costco es familiarizarse con tu cupón de ropa, mejor conocido como Costco Clothing Coupon.

Marie Clark, experta en retail y editora del portal CostContessa, señala que este cupón varía, pero suele ofrecer ahorros del 20 al 35%.

Comúnmente, el descuento se activa al comprar cinco artículos (ahorrando $30) o diez artículos (ahorrando $50).

Durante fechas de ofertas especiales, estos ahorros pueden ser aún mayores. Lo mejor de este cupón es que se aplica automáticamente al carrito de compras al alcanzar la compra mínima requerida.

2. Apilar Cupones

Además del cupón de ropa, se recomienda combinarlo con precios de oferta y liquidación.

Clark sugiere buscar precios en el sitio web de Costco que terminen en 7 o 0, que es un indicador del producto tiene oferta de liquidación.

Por ejemplo, un par de pijamas de mujer que originalmente cuesta $14.99 y se rebaja a $9.97 podría costar solo $5 si se combinan con el cupón de ropa al comprar diez prendas.

3. Adquirir Básicos

Los expertos en moda sugieren comprar artículos esenciales en Costco, como calcetines, ropa interior y ropa deportiva, conocidos por su excelente relación calidad-precio.

Además, los artículos de temporada como chaquetas de invierno y ropa deportiva suelen tener precios más bajos en comparación con la competencia.

4. Buscar Marcas Reconocidas

Costco no solo vende su marca propia, Kirkland, sino que también ofrece productos de marcas como 7 For All Mankind, Banana Republic y Levi’s. Marcas populares como Calvin Klein, Adidas o Tommy Hilfiger aparecen ocasionalmente con precios muy buenos. Incluso es posible encontrar artículos de lujo como un trench de Burberry de manera inesperada.

5. Busca Tallas Extendidas

Una ventaja poco conocida es que Costco vende tallas extendidas en línea. Estas tallas, suelen tener la mejor selección en liquidación, ofreciendo así una oportunidad de ahorro muy atractivo.

