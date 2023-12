Cynthia Klitbo atacada por controversial video donde critica a los adultos mayores: “No sean flojos”

Cynthia Klitbo en las últimas horas se ha viralizado tras manifestar su inconformidad al ver cómo algunos abusan del uso de sillas de ruedas para evitar hacer filas y acceder más rápido al avión. Además, explica que vio a varias personas levantándose de ellas y caminar normalmente una vez que llegaron a la puerta de embarque.

“Por favor, si son viejitos no sean flojos porque les va a pasar como a mi mamá, que por andar siempre en la silla de ruedas para pasar más rápido, el día que se rompió la cadera le dije. ‘Ves, querías silla de ruedas’, entonces es de muy mal gusto”, se le escucha decir en el audiovisual.

La villana de telenovelas denuncia esta práctica éticamente cuestionable, pues desde su percepción las sillas de ruedas deberían estar destinadas únicamente a las personas que realmente lo necesitan. Además, menciona que vio a algunos que realmente las requerían y sentían vergüenza por frenar a los demás pasajeros que estaban abusando del sistema.

La mexicana reflexiona sobre cómo estas actitudes no solo perjudican a quienes realmente necesitan los servicios de asistencia, sino que también generan desconfianza y malestar en otros pasajeros. Además, lamenta la falta de control y la pasividad del personal de la aerolínea ante estas situaciones.

Sin embargo, el comentario de Cynthia ha causado indignación entre usuarios de redes sociales, quienes consideran que su actitud es despectiva y discriminatoria hacia las personas mayores y con discapacidad. Muchos han pedido hasta suspender el perfil de la actriz y han expresado su rechazo hacia sus comentarios.

“No hay que generalizar querida, hay personas que tienen discapacidades y no se ven a simple vista”, “Ya eres anciana”, “Mi mamá puede caminar, pero se agota porque le baja el nivel de sangre y por eso preferimos la silla de ruedas”, “Tolerancia y comprensión para los adultos mayores, es muy difícil y muy triste llegar a esa edad y perder poco a poco la capacidad de hacer muchas cosas”, “No es flojera es por necesidad se puede caminar, pero necesitan el apoyo de la silla”, “Pido silla de ruedas porque me duele a horrores mi pierna izquierda, que es insoportable”, “Qué grosera”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

