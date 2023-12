Las explosivas fotos que compartió Yailin La Más Viral mostrando su espectacular figura 

La cantante dominicana Yailin La Más Viral ha regresado con fuerza a su cuenta en Instagram, que estuvo deshabilitada durante varios días en medio de su escándalo con Tekashi 6ix9ine.

Ahora que parece que ha arreglado las cosas con su pareja, la intérprete de ‘Pa Ti’ ha compartido fotos que han causado revuelo en las redes sociales, debido a que ha presumido su escultural cuerpo.

En las fotografías se ve a la artista con su cabello de color verde, mostrando así su nuevo look.

Estas imágenes sirvieron también para promocionar su nuevo tema ‘Bad Bxtch’, con el que regresó a las redes sociales luego de haber sido arrestada por haber golpeado a Tekashi 6ix9ine.

En los comentarios de la publicación se leyeron cientos de reacciones por esta nueva aparición de Yailin La Más Viral. Algunos de los mensajes que se leyeron fueron: “No apoyo la violencia doméstica, muy mal, mejor vete a buscar a Cattleya”, “Prefiero no tener nada, pero no ser la payasa del circo que golpean y luego salen como si nada”, “Pero así no te veías cuando te arrestaron”.

Otros le dijeron: “Ay, mi niña, invierte en ayuda profesional, la mujer debe tener dignidad y valerse por sí sola, lo demás es vanidad”, “Hay que decir que te ves espectacular, pero al mismo tiempo a uno no le dan ganas de apoyarte por incoherente”.

La polémica de Yailin La Más Viral con Tekashi 6ix9ine

Este revuelo se originó por una foto de la artista que lucía golpeada y luego salió en las redes sociales a desmentir que su pareja la hubiera golpeada. Según contó, lo que ocurrió fue que sufrió un accidente de tránsito.

Después de esto, Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, filtró una llamada telefónica en la que la dominicana le pedía a gritos que la ayudara porque Tekashi la estaba golpeando. Todo esto generó gran preocupación porque muchos pensaron que le había ocurrido algo a la joven.

El vuelco ocurrió cuando Tekashi, para desmentir al locutor dominicano, compartió unos videos en los que se veía a Yailin La Más Viral con una actitud violenta y luego se confirmó que fue detenida por unas horas.

Aunque salió de la cárcel pocas horas después, tendrá que enfrentarse a la justicia estadounidense en enero para aclarar lo sucedido y evitar que la deporten de los Estados Unidos.

