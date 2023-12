Demandan a Slipknot por lucrar con la muerte de Joey Jordison, baterista de la banda

La muerte del baterista Nathan Jonas Jordison, mejor conocido como Joey Jordison, en julio de 2021, ha provocado un nuevo “golpe” a la banda de metal alternativo Slipknot, de la cual Jordison fue miembro y co fundador.

Y es que de acuerdo con el medio especializado TMZ, la empresa que administra el legado musical de Jordison ha interpuesto una demanda en contra de la agrupación nacida en la ciudad de Des Moines, Iowa. En el documento de demanda, se señala que Slipknot lucró con la muerte de su ex baterista para su propio beneficio.

Cabe recordar que Jordison formó parte de la agrupación estadounidense desde los primeros pasos de la banda hasta 2021, año de su muerte. Junto a Slipknot, el músico colaboró en la materialización de 4 discos así como una producción en vivo.

Joey Jordison fue parte del gran éxito de la banda Slipknot. Crédito: AFP / Getty Images

Gracias a su trabajo, y el talento de los demás integrantes, la banda se colocó entre las más importantes y trascendentes del género metal durante las últimas décadas. Sin embargo, también es sabido que previo a su fallecimiento, Jordison enfrentaba una disputa con la banda por una presunta despedida injustificada.

¿De verdad lucró Slipknot con la muerte de Jordison?

De acuerdo con la demanda, Slipknot “aprovechó” la muerte de Jordison, de quien aún se desconoce la verdadera causa de muerte, para impulsar las ventas de su disco “The End, So Far”, el cual fue lanzado en 2022, un año después de la muerte de Joey.

En el mismo documento de demanda, se señala incluso que miembros clave de la banda, como Corey Taylor, vocalista y principal compositor de la banda, así como Michael Shawn Crahan, percusionista y corista de la agrupación, habrían engañado a los fanáticos de Slipknot haciéndoles creer que se habían contactado con la familia de Jordison para externar sus condolencias.

De igual manera, se señala que tanto Taylor como Crahan, letristas de la banda, declararon que la mayoría de las canciones del álbum estaban dedicadas a Jordison, quien había abandonado la banda un periodo anterior debido a una mielitis transversa aguda, una afección causada por la inflamación de la médula espinal que daña el revestimiento alrededor de las células nerviosas.

Cabe recordar que previo a la muerte de Jordison, este mantenía una disputa con el resto de la banda debido a un posible despido injustificado, a través de un correo electrónico, cuando lidiaba con su enfermedad.

La muerte de Joey Jordison fue lucrada por Slipknot de acuerdo con la empresa que administra los bienes del músico. Crédito: AFP / Getty Images

Todo lo anterior, de acuerdo con la demanda, fue una estrategia para impulsar el álbum “The End, So Far”, el cual, de manera irónica, no obtuvo el éxito esperado. Finalmente, también se menciona que las pertenencias de Joey aún continúan en posesión de la banda, las cuales se han convertido en parte del museo de la agrupación llamado Knotfest.

Hasta el momento, y luego de la revelación de la demanda, la banda ha negado toda acusación además de desestimar la demanda a través de diversos documentos.

Continua leyendo

Anthony Hopkins estaba durmiendo cuando se anunció que ganó un Premio Óscar

¿”Chavo del 8″ metalero? Se hace viral por su asombroso parecido a Chespirito

Dónde y cómo ver el último concierto de Kiss en su carrera