“Hay que ensanchar los arcos”: Gianluigi Buffon pide el cambio de reglamento para que haya más goles

Tras una espectacular carrera deportiva, Gianluigi Buffon puso punto final a su histórica carrera, como uno de los mejores arqueros de la historia, además de ser una leyenda del fútbol italiano y de la Juventus.

En su primer fin de año fuera de las canchas después de casi 30 años, el campeón del mundo en Alemania 2006 reveló la modificación en el reglamento del fútbol que le gustaría ver.

Si bien en los últimos tiempos el fútbol ha visto profundas modificaciones, como por ejemplo la inclusión del VAR o la ampliación a cinco cambios por equipo, en general no es un deporte que se altere demasiado. Es justamente por eso que llamó más la atención la propuesta del ex Parma.

Buffon propuso agrandar el tamaño de los arcos con el objetivo de que haya más goles y que los partidos tengan aun más emociones. “Hay que ensanchar los arcos y creo que se podría empezar a pensarlo”.

E indicó: “Cuando empecé, en 1998, yo estaba entre los cinco más altos de la Serie A. El año pasado, en el Parma, también estaba entre los cinco más altos? ¡Pero de los 22 en el campo! Las medidas son las mismas desde 1875 y eran, quizás, demasiado grandes, luego hubo 50/60 años en los que fueron adecuadas, ahora, viendo algunos porteros y algunos atletas, te deja pensar? En el voleibol se discute sobre la altura de la red, por ejemplo. El efecto de la altura de los porteros lo ves en los remates desde lejos: hace 30 años, cada 50 tiros marcabas 10 goles, hoy es mucho si marcas tres. Desde lejos es muy difícil marcarle un gol a un portero de dos metros”, comentó en diálogo con TuttoSport.

Actualmente, por normativa de la IFAB, las porterías deben ser de 7,32 metros de ancho por 2,44 metros de alto; cifras que no han sido modificadas desde hace casi 150 años y es una cuestión que nunca se pensó en modificar incluso en tiempos donde si hubo cambios radicales como fue la incorporación de la ley del offside o la norma que especifica que el arquero no pueda tocar la pelota con sus manos si se la pasa un compañero con sus pies.

Feliz después del retiro

Gigi también relató como es su vida afuera de las canchas y reconoció que se siente muy feliz de haberse retirado, disfrutando esta nueva etapa. “Estoy feliz, me ocupo de muchas cosas y llevaba cuatro o cinco años pensando en colgar los guantes. Hasta el último día en el que jugué, sentía poder competir a un nivel muy alto y quería ser un ejemplo para mis hijos, demostrarles que nadie puede ponerte límites. Además, volver a abrazar al Parma, donde he crecido, era otra razón: siempre me quisieron mucho”.

“Nunca pienso en volver a jugar. Buscaba una excusa para parar y la lesión en el gemelo del año pasado durante el playoff ante el Cagliari fue perfecta. Necesitaba tres o cuatro meses para recuperarme y entendí que había llegado el momento. Luego vino el curso para ser director deportivo, y ahora un máster en la Bocconi para ser directivo de empresa. Descubrí el placer de aprender. La vida está organizada mal: nos hacen estudiar cuando somos jóvenes y no tenemos ganas. Habría que hacerlo al revés”, concluyó.

