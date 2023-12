Jaime Ordiales cuenta todos los secretos de la época de Juan Reynoso en Cruz Azul

El exdirector deportivo y asesor de la Máquina de Cruz Azul, Jaime Ordiales, ha decidido revelar todas las verdades que se registraron durante la etapa en la que el director técnico Juan Reynoso estuvo al mando de la institución y detalló todo el trabajo que se tuvo que realizar para poder conquistar la novena estrella del equipo como campeones de la Liga MX.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para AS México, donde enfatizó que el entrenador peruano cambió drásticamente sus actitudes luego de haber conquistado el título de campeón en el año 2020 y esto fue el detonante para que se fracturada la relación entre ambos; este hecho fue el que generó que el club terminara siendo cambiado bajo la dirección de Víctor Manuel Velázquez.

“Yo nunca he visto en algún club que el entrenador manejara el equipo como si fuera dueño y en ese momento pues mis respetos para Juan Reynoso, que había hecho campeón al equipo y todo, pero a nivel club se debe manejar de acuerdo a sus facultades y situaciones particulares en cada área, ahí fue donde ya no coincidíamos, ya no congeniamos y en ese momento se tomó la decisión, no nada más de tu servidor”, expresó.

En sus declaraciones Ordiales también habló sobre la contratación del entrenador que llegó proveniente del Puebla y que causó una ola de críticas contra la directiva de Cruz Azul al cuestionar el trabajo que estaban realizando para los siguientes torneos.

“Yo lo entrevisté dos días en el hotel, y yo tenía el poder de la elección de quien traer o no. Yo era el director general, pero también alguien se encargó de decir que no, que lo había puesto otra persona, que tal persona que ni siquiera estaba en el equipo en ese momento y era muy fácil también, porque se desgastó la relación, porque cuando regresé, ellos le rendían a otras personas que estaban en mi lugar de diferentes formas y cuando me invita Víctor de nuevo no les pareció”, agregó.

Para finalizar, Jaime Ordiales habló sobre la negativa imagen que posee actualmente y que cada día empeora más por las constantes críticas de personas que han estado inmersas en la contratación de todos los jugadores que llegaban a la institución cementera.

“Creo que al final de cuentas se que soy gente de fútbol y la gente de futbol sabe quien es quien, esto que te platico todo mundo lo sabe, porque si no negociarían conmigo, platicarían conmigo, hablarían conmigo, adentro del futbol, de nuestro medio me importa mucho porque es donde trabajo, todo mundo lo sabemos, cada quien sabe que onda”, destacó.

“Ahí no nos engañamos, engañan al aficionado a la gente, pero al final todos tenemos responsabilidades, me ha ido bien, no me ha ido bien, me he equivocado, he acertado, lo único en el fútbol es saber dar la cara de lo que me compete a uno, no de lo que no le compete, es como tu de que pones una nota y te achacan que tu estás atacando a través de otro, lo que pasó en Cruz Azul ante la ausencia de dar la cara, se dio muy fácil de echarle la culpa al nombre, al conocido, de alguien que mintió”, concluyó.

