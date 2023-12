Una niña migrante de 5 años perdió una pierna al caer de un vagón de “la Bestia” en México

Una niña migrante de 5 años perdió una de sus piernas el miércoles pasado cuando resbaló de un vagón de la Bestia, la inmensa red de trenes de carga que alcanzan la frontera norte de México, y que es usada por los miles de extranjeros indocumentados que intentan llegar a Estados Unidos.

De acuerdo con lo reseñado por el medio mexicano Excelsior, el accidente ocurrió en las vías ubicadas en la ciudad de Querétaro. También indicó que fueron los padres de la menos quienes pidieron ayuda y se comunicaron con emergencias a través del 911.

Al sitio donde ocurrieron los hechos llegaron paramédicos de la coordinación municipal de Protección Civil, quienes chequearon a la niña y posteriormente la trasladaron al Centro Regulador de Urgencias Médicas en esa ciudad para que recibiera la atención médica necesaria.

La pequeña, de nacionalidad colombiana, sufrió graves lesiones en una de sus piernas, por lo que los médicos debieron amputarla. Un hecho que causó impresión en sus padres, quienes se lanzaron del tren en movimiento cuando se percataron de que su hija había caído.

Otra hija de 8 años siguió en el vagón, por lo que las autoridades se pusieron en contacto con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, con el objetivo de ubicarla y resguardarla. El medio señaló que el grupo de migrantes quería llegar a Guanajuato para seguir su ruta hacia la frontera norte de México, con Estados Unidos.

Durante años, muchos extranjeros indocumentados han optado por trasladarse en los trenes de la Bestia pese a los peligros que ello representa, y que muchas personas han perdido sus extremidades, como piernas y brazos, al caer accidentalmente de los vagones cuando intentaban subirse. Para ellos, esta red de trenes es una forma rápida y barata de poder movilizarse.

Migrantes centroamericanos esperan el tren de carga llamado La Bestia, en un intento de llegar a la frontera con Estados Unidos. Foto: Pedro Pardo / AFP vía Getty Images

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, citado pro la cadena de noticias Univisión, atendió entre los años 2014 y 2021 a un total de 400 migrantes, a quienes la Bestia les cercenó las piernas, brazos o ambas extremidades.

Mientras avanzaba la caravana

Este hecho ocurrió paralelo a una multitudinaria movilización de migrantes que partió desde la ciudad de Tapachula en víspera de Navidad. Para este sábado, la agencia de noticias Efe señaló que al menos 2,000 migrantes abandonaron o desistieron de continuar caminando con la multitud y prefirieron continuar la ruta solos. El grupo de extranjeros es considerado como el más grande del año.

Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, dijo que las personas que integran el grupo no regresarán a Tapachula, de donde salieron, según Efe.

Un migrante procedente de Nicaragua expresó que espera regularizar su estancia en México para así trabajar y ofrecerle calidad de vida a su familia. “Que nos ayuden para que nos den un documento para trabajar en México porque la gente no da trabajo”, manifestó el extranjero, que afirmó que la caravana no podrá ser frenada en caso de que no reciban respuestas de las autoridades.

Noemí Erástegui, de Venezuela, viaja con seis niños y su esposo. Aseguró a la agencia de noticias que se les acabó el dinero y los alimentos y que están deshidratados después de caminar más de 100 kilómetros. “Muchos tienen cómo alimentarse y nosotros no. Hemos querido avanzar pero tenemos miedo que nos agarren y nos devuelvan hacia abajo (a su país), porque es en vano el esfuerzo que hemos hecho”, dijo.

