Wendy Guevara habla desde Colombia de los planes que tiene para el 2024

La influencer mexicana Wendy Guevara viajó a Colombia previo al 31 de diciembre y ha tenido unos espectaculares días de descanso.

En sus redes sociales, la ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ ha compartido detalles del viaje que hizo.

“Acabo de cenar aquí en el hotel, el hotel está muy bonito”, dijo. Después confirmó que está en Cartagena, conociendo los lugares más emblemáticos de la ciudad.

En la transmisión contó que ha visitado varias veces Colombia y que es un país que le gusta mucho.

Además, mostró el hotel en el que se está quedando: “Aquí es la parte donde cenamos, allá afuera hay una alberca y hace un calorón aquí en Colombia que no sé para qué ponen esa cosa que está ahí con lumbre, no entiendo la verdad para qué es”.

Los planes de Wendy Guevara para el 2024

La creadora de contenido explicó que tiene varios proyectos para el año que viene, incluyendo shows en México y además conversaciones con Televisa.

La youtuber también habló de cómo se ha tenido que organizar para no abandonar sus redes sociales. “Aunque quisiera no puedo estar tan activa porque me canso y cuando descanso un día o dos, me voy de fiesta porque necesito, obvio porque estoy chava y la neta, para estar más activa en mis redes sociales le dije a Joel (mánager) no me metas tanto trabajo de shows”, comentó.

La famosa explicó que aunque está de vacaciones, le resulta difícil desconectarse de sus redes sociales.

En el 2024, Wendy Guevara indicó que será imagen de varias marcas y que espera imprimir su personalidad a los distintos comerciales que hará.

“Mis propósitos de año nuevo son simplemente tener mucho trabajo, y uno quiere trabajo como una quiera, no quieres desgastarte, pero así es esto”, afirmó.

Otra de las cosas de la que habló la mexicana es de las noticias que surgen sobre ella y cómo hace para lidiar con los comentarios: “A personas que son periodistas o cosas así ni les contesto porque toda fama buena o mala te genera, hablan de ti y todo”.

