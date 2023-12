Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine más juntos que nunca: fueron vistos en una discoteca en Miami

Un nuevo video confirma que Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine se reconciliaron y además han decidido salir de fiesta juntos para recuperar su relación.

En unas recientes imágenes que se vieron en las redes sociales, la pareja se mostró feliz y disfrutando de una noche de celebración en la ciudad de Miami, luego de un show que dio la cantante dominicana.

En sus historias de Instagram, la reguetonera mostró el sensual atuendo que llevó y que consistió en un top de correas y una falda negra con la que presumió su figura.

Yailin La Más Viral se mostró con un semblante diferente luego de los días tan turbios que tuvo por la pelea con Daniel Hernández, nombre de pila del famoso rapero estadounidense.

¿Qué dicen en las redes del regreso de Yailin La Más Viral con Tekashi 6ix9ine?

Sin embargo, el hecho de que haya regresado con su novio ha sido rechazado por muchos en las redes sociales, debido a que consideran que no fue la mejor decisión, sobre todo por los hechos de violencia que se registraron y que Tekashi divulgó a través de las redes sociales.

Por eso, en cuentas como la del programa ‘¡Siéntese Quien Pueda!’, que transmite Univision, se leyeron mensajes como: “Y la gente matándose por ellos”, “Me da tanta pena por su hija. Hay mujeres que no deberían ser madres en serio”, “Son bastante teatreros”.

Otros indicaron: Este tipo de mujeres es quienes forman los femicidas, simplemente no se solidaricen con ella cuando esté llorando ella le gusta que la golpeen y soy una mujer que siempre defiende a cada una de las mujeres pero no sé aplaude a quien denigra el gremio femenino”.

Pero esta no fue la única publicación que causó revuelo, pues Tekashi también se mostró muy cariñoso con su novia. “Yo amo a esta tipa con mi vida, te lo juro que yo doy mi vida por esta tipa, no importa qué diga ella, pero yo la amo con toda mi vida. Es la tipa más hermosa que yo he visto en toda mi vida, te lo juro por mi madre que es una tipa que yo he deseado en mi vida entera, te lo juro que es un swing que yo esté con ella”.

El regreso de Yailin La Más Viral con Tekashi fue algo que anunció Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, quien había denunciado la supuesta agresión que la dominicana sufrió por parte de su novio.

“Así como lo oyen, se reconcilien, no se sorprendan, es una gran posibilidad, ya que ella está en una situación bien vulnerable”, dijo en su canal de YouTube.

Además, agregó: “Al final nuestra Yai puede ser que regrese con este muchacho, en su momento”.

