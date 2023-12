4 famosos que quedaron fuera de las pantallas de Telemundo o Univision en el 2023

En el 2023 se dio la salida de varias figuras de la televisión hispana que, por causas diversas, se apartaron de la pantalla chica en los Estados Unidos en las principales cadenas: Telemundo y Univision.

En este cierre de año hacemos un recuento de varios presentadores que quedaron sin empleo y tuvieron que reinventarse para seguir adelante con sus carreras.

Adamari López

Una de las salidas más sorpresivas fue la de la puertorriqueña, quien luego de 10 años culminó su trabajo con el programa ‘Hoy Día’, en el que se convirtió en una de las figuras más representativas del show y la cadena.

“Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en Hoy Día a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo”, comentó en la declaración oficial que hizo.

Adamari López. Crédito: Mezcalent

Asimismo, indicó: “De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años, más, sin embargo, pues no todo lo que hemos disfrutado y vivido en esta jornada como conductora termina. La misma me ha permitido ser parte de sus vidas, de informarles, de compartirles diferentes acontecimientos de mi vida, tales como la llegada de mi adorada princesa Alaïa, a quienes ustedes y yo hemos visto crecer”.

Luego de varios meses, el rumbo profesional de la famosa se encauzó y por eso el próximo año estará en Unimás con el programa de concursos ‘¿Quién Caerá?’.

Carlos Calderón

En ‘Despierta América’, show de Univision, también hubo cambios, principalmente con la salida del conductor mexicano Carlos Calderón, quien en enero conoció que ya no formaría parte del programa.

“Gracias por haberme dejado despertar a América por tantos años. Extrañaré mucho cantar por las mañanas nuestro himno ‘Con Despierta América’ se despierta bueno señores…’. Ha sido un honor y un privilegio hacerlo en una empresa que considero mi segundo hogar y de la mano de un equipo al cual extrañaré como se extraña a los buenos amigos y ustedes que son mi segunda familia”, escribió entonces a través de su perfil de Instagram. “Hasta que la vida me vuelva a dar una nueva oportunidad de decirles: ‘Nos vemos en la tele!'”, dijo.

Carlos Calderón. Crédito: Mezcalent

Su salida lo dejó en un estado de incertidumbre que le causó estrés y depresión, pero luego encontró la forma de retomar sus proyectos y por eso decidió lanzar su propio podcast, además de tener participación en programas como ‘Hoy Día’, de Telemundo.

Alix Aspe

Una de las caras más frescas de la televisión hispana en los Estados Unidos quedó sin su puesto en ‘La Mesa Caliente’, de Telemundo. La decisión de salir del show se originó porque no estaba conforme con el salario que iba a recibir.

“Estas últimas semanas han sido de grandes cambios y decisiones en mi vida, ya no me verán más en ‘La mesa caliente’ ni en Telemundo. Como bien saben, esto es un negocio, y al momento de negociar mi contrato, no pudimos llegar a un acuerdo”, dijo en un comunicado en mayo.

Alix Aspe. Crédito: Mezcalent

Además, añadió: “Después de ocho años en Telemundo, valoro cada experiencia y todo el aprendizaje. A todos mis compañeros, que ahora son mis amigos y han hecho de este camino algo maravilloso, a Gigi (Giselle Blondet), a Vero (Verónica Bastos) y Myrka (Dellanos), gracias por ser el mejor ejemplo; las amo con toda mi alma”.

Ana Jurka

De la plantilla de Telemundo salió también este año la conductora mexicana, quien afirmó en su cuenta en Instagram: “Con muchos sentimientos encontrados les cuento que después de 10 años decidí dejar Telemundo. Es una de las decisiones más difíciles que he tomado, personal y profesionalmente, porque aquí viví momentos que me marcaron para siempre. En esta empresa cumplí sueños que nunca imaginé lograr”.

Ana Jurka, presentadora de televisión. Crédito: Mezcalent

Además, indicó “Sería imposible nombrar a cada una de las personas con las que trabajé en esta década, pero absolutamente todos me ayudaron en mi crecimiento profesional y les estaré siempre agradecida. Me voy deseando puras bendiciones para este gran equipo y con el corazón lleno de amor y agradecimiento por esta compañía que me dio tanto”.

El 2023 fue un año de cambios para muchos artistas que encontraron nuevas oportunidades para expandirse y seguir trabajando en el mundo del entretenimiento.

