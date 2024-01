Caso Edwin Castro: Revelan próxima inversión de ganador de los $2,000 millones del Powerball en California

Edwin Castro, el ganador de los $2,000 millones de dólares del Powerball en California, planea acrecentar su imperio automovilístico con el establecimiento de un espacio de restauración de vehículos.

Castro, un exmecánico y aficionado a los autos antiguos, sigue en la búsqueda de un garaje a esos fines.

Según una fuente ligada al proceso que conversó con The U.S. Sun, Castro está dispuesto a pagar en efectivo no solo por un garaje para autos, también por un espacio para restaurar vehículos.

“Edwin tiene muchas ganas de dedicarse a la restauración de coches, y junto al garaje él quiere encontrar su propio negocio; él ya ha estado viendo varias propiedades”, alegó la fuente que no se identificó.

Ni Castro ni su abogado David De Paoli han reaccionado a esta información.

Recientemente, el medio reseñó en otro artículo que el hispano estaba examinando un garaje en Los Ángeles con la opción de comprarlo por millones de dólares.

El reporte incluye fotos de Castro tomadas en el lugar. Al multimillonario se le ve con supuestos socios de negocios, incluyendo un agente de bienes raíces, reunidos con el dueño del lugar supuestamente discutiendo un posible acuerdo de compra venta.

Desde que cobró en efectivo unos $997.7 millones del premio mayor sorteado el 8 de noviembre del 2022, Castro ha invertido en varios autos de lujos como Porsches; además de tres mansiones.

Incluso, fue captado en imágenes en “The Quail” , en Carmel, meca de los motoristas acaudalados.

Durante la feria de autos de lujo, Castro le echó el ojo a un Mercedes Gullwing.

José Rivera demandó a Castro por titularidad del boleto ganador del premio mayor

Castro continúa invirtiendo altas sumas de dinero en autos y propiedades, a pesar de que es el centro de una demanda en la que José Rivera alega que este cobró ilegalmente el premio.

En el recurso que se ve en la Corte de Alhambra, Rivera sostiene que su excasero Urachi F. Romero robó el tiquete que terminó cobrando Castro.

Los detalles de la supuesta transacción o cómo exactamente el boleto pasó de unas manos a otras no se explican en la demanda.

De Paoli aseguró al referido medio que las imágenes de cámaras de seguridad del interior de Joe’s Service Center, en Altadena, muestran a su cliente comprando el boleto.

La Lotería de California, que insiste en que Castro es el ganador legítimo, ha planteado que no puede divulgar públicamente el material audiovisual debido a que el caso continúa en litigio.

Aunque Rivera enfrenta cargos en Pasadena por presentar una denuncia falsa relacionada con el robo del tiquete, aseguró que no retirará la demanda y que el tiempo terminará dándole la razón.

