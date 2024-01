Daniel Arenas se sincera y dice: “Si vuelvo a actuar tiene que ser algo que no haya hecho antes”

Daniel Arenas, actualmente, es uno de los conductores estelares del programa matutino de Telemundo, “Hoy Día”, su carrera como galán de telenovelas vivió un fuerte cambio luego de esta decisión, porque atrás parece haber quedado su época de galán.

El público lo recordará por haber formado parte de proyectos ambiciosos de la cadena Televisa como son: “Teresa”, “Corazón Indomable”, “La Gata”, “Mi Familia tiene Marido”, “Médicos, línea de vida” y “Despertar Contigo”, entre otras. Trabajó con grandes actrices, entre las que se destacan los nombres de Angelique Boyer, Maite Perroni, Ana Brenda Contreras, Zuria Vega, Livia Brito y Ele Velden.

De manera voluntaria se fue desligando de la imagen de galán de este tipo de producciones, en donde gozó de mucho éxito. Sin embargo, en este 2024 tiene muy claro que no pretende, al menos de momento, retomar este aspecto de su profesión, ya que su papel como conductor le satisface.

Sobre sus planes para 2024 fue muy enfático, en conversación con Mezcal TV, al asegurar que su prioridad es la conducción del matinal de Telemundo: “Ahorita como número uno, el programa, seguir aquí en “Hoy Día”. No lo descarto del todo pero si lo volviera a hacer sería ya con otro enfoque, no quiero hacer lo mismo que vengo haciendo, creo que hay etapas para todo en la vida”.

Por otra parte, el colombiano asegura que si llegase a retomar la actuación, quiere hacerlo dándole vida a otro tipo de personajes. Éste quiere ser parte de producciones que no haya realizado en el pasado. En esta conversación le dijo: “Me gustaría hacer proyectos donde no fuera el galán, donde no fuera la típica historia de amor. Si vuelvo a actuar tiene que ser algo que no haya hecho antes, que tenga otro propósito, que tenga otro fin; esa es la palabra, otro fin”.

Daniel Arenas quiere cambiar

El año 2024 parece haber generado en el actor colombiano la necesidad de abandonar muchos aspectos de su pasado. Hábitos o ciertos aspectos emocionales que parecen haberlo marcado por el tipo de crianza o experiencias que vivió de pequeño.

Por esta razón Arenas asegura que su propósito de año nuevo, básicamete, es dejar atrás este tipo de aspectos de su vida o personalidad con los que ya no se siente a gusto. Daniel asegura que quiere desprenderse de lo malito. “Todos traemos una maleta atrás de ¡uff!, de mucho peso, cosas que sin que sea nuestra culpa traemos de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, de nuestra crianza”.

También agregó: “Creo que de mis principales proyectos es ir soltando eso que a veces nos quita la paz, eso que a veces no nos deja ser verdaderamente quienes somos en esencia y nos nula la mirada de las cosas valiosas en la vida”.

Sigue Leyendo más de Daniel Arenas aquí:

· El romance en los Premios Billboard: Daniel Arenas con Daniela Álvarez y Marc Anthony con Nadia Ferreira

· Daniela Álvarez y el tierno mensaje que le envió a Daniel Arenas tras sospechas de haber terminado

· Daniel Arenas abre las puertas de su nuevo hogar en Miami