Daniela Álvarez y el tierno mensaje que le envió a Daniel Arenas tras sospechas de haber terminado

El colombiano Daniel Arenas y Daniela Álvarez se vieron envueltos en una polémica desde el momento en el que él tomó sus maletas y se fue a Estados Unidos para poder conducir el programa ‘Hoy Día’, hecho que llevó a pensar a muchos que habían terminado su relación sentimental.

Sin embargo, los rumores incrementaron desde que Arenas y Adamari López se dieron un beso en la boca, debido a que estaban simulando uno de los momentos más llamativos de ‘La Casa de los Famosos 3’ y lo transmitían en ese entonces. Por ello, decidió hacer una transmisión en vivo en su Instagram y dijo: “Me disculpo con mi pareja porque no es justo“.

El mencionado momento se registró a finales de enero de 2023, siendo así como Daniela prefirió guardar silencio y no mencionar nada sobre lo ocurrido. A su vez, los internautas comenzaron a llenar las redes de mensajes para saber qué sucedía, con la particularidad que esta pareja siempre ha sido muy reservada con su relación.

“Con mis dos personas favoritas de la noche @danarenas @karolg. Gracias @gianninaazar por vestirme para las noches más especiales @latinbillboards”, fue el mensaje que acompañó la galería de fotos en Instagram.

Sin embargo, el pasado jueves 5 de octubre sorprendieron a más de uno tras llegar juntos a la alfombra azul de los ‘Premios Billboard de la Música Latina 2023’, debido a que posaron muy sonrientes frente a las cámaras. Además, se dieron un apasionado beso que se robó la atención de los presentes.

El colombiano Daniel Arenas y Daniela Álvarez ponen fin a los rumores de separación. / Foto: Mezcalent.

“¿Cuándo volvieron?”, “¿Cómo así?, y estos no habían terminado pues, o solo son amigos”, “Todo esto sirvió para que dejen de estar exponiendo todo en las redes”, “La foto que TODOS anhelábamos ver”, “Qué belleza verlos juntos, el perdón y el amor son poderes maravillosos y que solo poseen personas con un corazón y una calidad humana única”, “Volvieron, qué buena noticia, me alegra mucho”, “Si me dio una alegría verlos justos”, “Qué emoción, volvieron”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

