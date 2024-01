Santiago Giménez afirma que ama a la selección mexicana más que a Lionel Messi

El futbolista mexicano y principal estrella del Feyenoord de Países Bajos, Santiago Giménez, aseguró que la decisión de jugar para la selección de México fue tomada más por el amor que le tiene al equipo que por el hecho de poder jugar algún partido contra su ídolo Lionel Messi, esto debido a que próximamente podrían enfrentarse durante la celebración de la Copa América 2024 que se realizará en los Estados Unidos.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una entrevista ofrecida al periodista Christian Martin, de El Futbolero; el atacante del Tri reconoció que ha trabajado arduamente para tener el impresionante ritmo de competencia que cosecha actualmente y esto le ha permitido poder ganarse la confianza del director técnico Jaime Lozano para poder incorporarlo a su plantilla.

“No, no, porque si bien… yo no miento, amo a Messi, es un animal, es el mejor de la historia, pero mejor en contra, me encanta Leo Messi, pero no iba a tomar la decisión por Messi, la iba a tomar con el corazón, estoy feliz por la decisión”, expresó Giménez.

“Me ha costado un poco más en la Selección Mexicana, porque obviamente es difícil venir entrenando con unas personas e ir a la selección y en dos días cambiar el estilo de juego y jugar a otro estilo, pero todo eso voy a ir aprendiendo, experiencia y poco a poco voy a poder rendir mejor en la selección”, agregó el jugador en sus declaraciones.

Giménez también habló sobre algunos de los futbolistas con los que mejor se siente dentro del terreno de juego al momento de enfrentar a cualquier rival y detalló que la unión que ha realizado junto a Orbelín Pineda le resulta bastante positiva y consideró que esto es algo que ya se pudo ver en el campo.

“Me gusta mucho Orbelín Pineda de 10, creo que en Cruz Azul también me tocó con él y jugábamos bastante bonito, creo que fuimos campeones, lo está haciendo bien en Grecia y creo que puede ser un buen complemento para mí”, enfatizó.

Para finalizar, el delantero del Feyenoord fue preguntado sobre el interés que poseen varios equipos de Europa en hacerse con sus servicios y ante este hecho se mostró bastante agradecido debido a que muestra los frutos del trabajo que ha venido realizando a lo largo del último año.

“Es un orgullo, nunca pensé que después de un año ya estuviera sonando, es algo impresionante. Siempre trato de tener la cabeza acá, vivir el presente y no adelantarme, es un gran club (Feyenoord) que te da confianza, te saca el máximo provecho”, dijo.

“Listo voy a estar siempre. Si llega alguien a cualquier jugador, cualquiera está listo, entrenamos todos los días para esto. Me siento listo y creo que sinceramente sé que puedo mejor muchísimo, pero eso nunca se va a terminar, siempre voy a poder mejorar, mejor y mejorar, sea donde esté. Estoy muy contento en Feyenoord, mi vida es felicidad”, concluyó.

