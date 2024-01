Autoridades de salud buscan erradicar la hepatitis vírica como amenaza pública para el 2030

Con el objetivo de eliminar la hepatitis vírica como amenaza para la salud pública, el Departamento de Salud de Nueva York dio a conocer su Informe Anual 2022 sobre la Hepatitis A, B y C, que incluye un resumen de los datos de vigilancia y programación del 2022 en la Ciudad de Nueva York.

“Tenemos un objetivo ambicioso pero alcanzable para la eliminación de la hepatitis vírica como principal amenaza para la salud pública en 2030”, declaró el comisionado de Salud, el Dr. Ashwin Vasan. “Seguimos viendo progresos y aunque nos queda más trabajo por hacer – confiamos en la combinación ganadora de asociaciones y programas diseñados para prevenir nuevas infecciones, mejorar la salud y reducir las desigualdades”.

El informe incluye además actualizaciones sobre el progreso hacia la implementación del Plan del Departamento de Salud y los socios comunitarios para eliminar la hepatitis viral como una amenaza importante para la salud pública en la ciudad de Nueva York para 2030, un conjunto de estrategias para reducir el número de nuevas infecciones por hepatitis B y C, mejorar la salud de las personas con hepatitis B y C, y reducir las desigualdades de salud relacionadas con la infección por hepatitis viral en la Ciudad de Nueva York, publicado en diciembre de 2021.

Según las autoridades de salud hubo 5,534 nuevos casos notificados de hepatitis B crónica en la Ciudad de Nueva York en 2022, un aumento con respecto a 2021 y cerca del nivel anterior al inicio de la pandemia del COVID-19. Se registraron 2,805 nuevos casos notificados de hepatitis C crónica, un descenso de 2021 a 2022. Los casos notificados de hepatitis A disminuyeron casi un 50% de 2021 a 2022.

Persisten las desigualdades por género, nivel de pobreza del vecindario y edad en los nuevos casos notificados de hepatitis B y C crónicas: Entre las personas recién notificadas con hepatitis B crónica en 2022, el 58% eran hombres, el 49% tenían entre 30 y 49 años, el 37% eran de Brooklyn, el 27% eran de Queens y el 40% vivían en vecindarios de pobreza alta o muy alta; entre las personas recién notificadas con hepatitis C crónica, el 64% eran hombres, el 34% tenían entre 20 y 39 años, el 31% eran de Brooklyn, el 25% eran de El Bronx y el 39% vivían en vecindarios de pobreza alta o muy alta. Es más probable que los nuevos casos de hepatitis C entre los jóvenes sean infecciones debidas a una exposición reciente por compartir equipos de consumo de drogas.

“Aunque nuestros datos más recientes de vigilancia de las hepatitis A, B y C reflejan avances en algunas áreas de nuestros esfuerzos para eliminar la hepatitis, está claro que tenemos más trabajo por hacer, sobre todo para abordar las marcadas desigualdades que seguimos observando en los nuevos casos notificados de hepatitis B y C crónicas en la ciudad de Nueva York”, afirmó sobre el tema la Dra. Sarah Braunstein, comisionada adjunta de la Oficina de Hepatitis, VIH e Infecciones de Transmisión Sexual del Departamento de Salud.