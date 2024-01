Britney Spears revela que “nunca volverá a la industria de la música” tras los rumores de un regreso

Los anhelos y deseos por ver y escuchar a Britney Spears en un nuevo proyecto musical han sido borrados, de manera definitiva, por la misma intérprete de “Toxic”. Y es que luego de los recientes rumores sobre el regreso de la “Princesa del Pop” a la escena, la estadounidense ha dejado en claro que “nunca volverá a la industria de la música”.

Cabe recordar que durante la madrugada de este día, 3 de enero, el medio Page Six reveló que la cantante estaba trabajando en un nuevo material discográfico que significaría su retorno al mundo de la música.

En la misma información se reveló que la intérprete de “Baby One More Time” contrataría a Charli XCX y la escritora Julia Michaels como parte de su nuevo equipo para el álbum en cuestión. Incluso, se manejó la teoría de que Spears aún no había grabado ningún tipo de material debido a que el proyecto “se estaba gestando”.

Britney Spears aclaró todo rumor sobre un nuevo disco en marcha. Crédito: AFP / Getty Images

Britney Spears le dice adiós a la música

A pesar de que la información anterior fue celebrada por todo lo alto por los fanáticos de Britney Spears, quienes veían el nuevo material de la cantante como una forma de iniciar una nueva etapa en su vida tras su divorcio con Sam Asghari y la reconciliación con su familia, fue la misma Spears quien terminó con todas las ilusiones.

Y es que a través de su cuenta oficial de Instagram, y como una forma de responder a la numerosa cantidad de rumores, Britney Spears dejó muy en claro que no desea volver a la música.

Siguen diciendo que recurriré a personas al azar para hacer un nuevo álbum… Nunca volveré a la industria de la música. ¡¡¡Cuando escribo, lo hago por diversión o para otras personas!!! Para aquellos de ustedes que han leído mi libro, hay muchas cosas que no saben sobre mí… ¡¡¡He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años!!! Britney Spears – Cantante

Las anteriores palabras de la cantante, por más “catastróficas” que parezcan, también dejaron en claro que aunque es casi imposible ver y escuchar a la intérprete de “Womanizer” en un nuevo disco, ella seguirá trabajando con diversos artistas a través de la autoría de diversas canciones.

Cabe recordar que junto a Michaels, la escritora con quien se le relacionó sobre un nuevo álbum, Spears ha trabajado con anterioridad a través de diversos temas como “Slumber Party”, el cual participó en el último álbum de estudio de la estadounidense, “Glory” de 2016.

Por todo lo anterior, no sería una sorpresa descubrir y disfrutar de una nueva etapa en la trayectoria de Britney Spears, como escritora, durante los siguientes años. Algo que ella misma ya ha abordado y tomado en mayor medida durante los últimos años.

