Eduardo Verástegui y las presuntas irregularidades en su candidatura: “Están jugando con mi tiempo”

Eduardo Verástegui recientemente ha manifestado que aparentemente se han estado presentando fraudes en todo aquello que respecta a la candidatura a la presidencia de México. Por ello, ofreció declaraciones al programa ‘Despierta América’, momento donde expresó su incomodidad.

“Esto no es justo. Están jugando con mi tiempo y con mi dinero porque yo pagué esta campaña, con una ilusión de juntar el millón de firmas. Pero hay una consigna de matar al bebé antes de que nazca. Ahora entiendo al presidente López Obrador, y vaya que no estoy de acuerdo con él en casi nada cuando él decía ‘el INE no sirve’. Estoy de acuerdo con él”, comenzó diciendo al programa matutino de Univision.

Eduardo Verástegui en septiembre de 2023 inscribiendo su candidatura a la presidencia. / Foto: Mezcalent.

Durante la entrevista, Verástegui hizo un llamado a sus seguidores y a todos los ciudadanos mexicanos a no quedarse callados frente a estas situaciones y a luchar por un verdadero cambio en el sistema político.

“Vamos muy bien, pero lamentablemente la democracia de México está en manos de una aplicación que no sirve. La aplicación Apoyo Ciudadano del INE no está funcionando. Tenemos miles de videos, tenemos las evidencias y estamos demandando al INE”, añadió durante la conversación.

Eduardo Verástegui participará en las elecciones presidenciales que harán en junio de 2024. / Foto: Mezcalent.

“Es muy complicada, la tienes que bajar en tu teléfono. Tienes que tener espacio, datos, y después tienes que seguir 11 pasos. Yo le llamo ‘Los 11 pasos para no firmar’. Es complicadísima. Si no tienes teléfono y tienes una credencial del INE vigente, no puedes firmar”, dijo en cuanto a una aplicación que se usa solamente para eso.

Esta entrevista generó polémica y controversia, ya que Verástegui es una figura reconocida en el ámbito artístico y su denuncia puso en evidencia nuevamente las problemáticas existentes en el panorama político mexicano.

“Están haciendo un fraude y no me voy a quedar con los brazos cruzados. Voy a luchar. La gran mayoría de los mexicanos quiere un cambio. No tienen representación política, se sienten huérfanos”, dijo durante la conversación con algunos presentadores de ‘Despierta América’.

