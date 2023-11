Eduardo Verástegui responde tajante al presunto romance que habría tenido con Ricky Martin

Las distintas personalidades que integran el mundo del entretenimiento se encuentran expuestas a que en cualquier momento hablen de su vida personal. En esta oportunidad le corresponde a Eduardo Verástegui, quien el pasado viernes fue interrogado por la prensa sobre diversos temas e inició diciendo:

“Que hablen bien o mal, pero con foto”.

El cantante Ricky Martin reveló en marzo de 2010 que es homosexual. A su vez, llegó a sostener un matrimonio con Jwan Yosef, y con su compañía llegaron varios de sus hijos a través de vientres en alquiler. No obstante, anunciaron su separación hace pocos meses.

Sin embargo, la vida de Eduardo se encuentra envuelta en rumores luego que en el programa de espectáculos ‘Chisme No Like’ mencionaron que aparentemente entre las dos personalidades que fueron nombradas anteriormente, pues habrían tenido un presunto romance.

Los reporteros no perdieron la oportunidad de consultarle por un tema que desde hace mucho sus fanáticos han sentido curiosidad, y es que esperaban que hablara de su vida sentimental y el supuesto vínculo que habría tenido con el cantante y respondió:

“Muchas de las personas que realmente quieren desacreditar o cambiar el mensaje, muchos seguramente son parte de la industria de la pedofilia”.

Eduardo Verástegui le respondió a Eduardo Yáñez

Los reporteros también le preguntaron sobre qué pensaba, por lo que opina Eduardo Yáñez sobre su lanzamiento a como candidato presidencial de México: “Espero más adelante ganarme el cariño y la confianza de los que todavía no me conocen. Es un trabajo muy difícil”.

“Opino que es un imbécil este tipo (Eduardo Verástegui), ¿no? Para poder ser presidente de un país, primero debes de prepararte, no ser populista; vean las consecuencias que tenemos ahorita por el populismo”, mencionó Yáñez tras un encuentro que sostuvo con la prensa.

Eduardo Verástegui se inscribió en septiembre como candidato presidencial en México. / Foto: Mezcalent.

“Nunca he hablado mal de nadie, pero me parece una ofensa para el público, el pueblo mexicano que este cuate (Eduardo Verástegui) diga que quiere ser presidente. ¿Qué has hecho para querer ser presidente? Pertenecer a un grupo religioso, hablar mamadas en las entrevistas y hacerse muy eclesiástico, a mí me parece estúpido y en lo que debe de concentrarse es en ser verdadero, que no lo es, y no puedes usar al pueblo mexicano para tus rollos personales. Me parece una aberración”, agregó.

