Quinceañero baleado en calle de Nueva York: primer menor víctima de homicidio en 2024

Un adolescente de 15 años murió después de ser baleado en el pecho afuera de un complejo de vivienda pública (NYCHA) en Brooklyn.

La policía de Nueva York dijo que que encontraron al menor gravemente herido afuera de 1570 E. 102nd St. en Canarsie alrededor de las 9 p.m. del martes. Lo llevaron al Brookdale Hospital, donde fue declarado muerto. No nombre no ha sido revelado. Al momento no hubo más información disponible y la investigación está en curso, reportó ABC News.

Fue el primer menor víctima de homicidio en 2024 en NYC y el segundo en general, luego de que un conductor de Uber muriese apuñalado en una pelea callejera en Queens la madrugada del 1 de enero.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos en estos casos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Días antes NYPD anunció que los homicidios habían disminuido en la ciudad en 2023 por segundo año consecutivo. El año pasado hubo 380 víctimas, una disminución de 11% con respecto a 2022, cuando hubo 429 homicidios al 24 de diciembre, luego de 488 en 2021.

La policía de Nueva York registró 967 tiroteos en 2023 frente a 1,277 en 2022, una caída de 24.3%, y hubo 405 menos víctimas de armas de fuego el año pasado en comparación con las 1,546 de 2022, es decir, una caída positiva de 26.2%.

Un reporte previo de NYPD alertó en agosto que los apuñalamientos mortales habían subido 29% en 2023 en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019). Los ataques con armas blancas se han vuelto más frecuentes en diversos escenarios: calles, edificios, hogares, buses, Metro, fiestas, escuelas y hasta establecimientos comerciales y zonas de cajeros automáticos ATM.

Los jóvenes son protagonistas en la violencia armada de Nueva York como víctimas y victimarios, particularmente balaceras y ataques con armas blancas, incluso dentro y alrededor de las escuelas.