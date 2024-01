Karol G: “El 2024 me niego a estar en los lugares donde me toque encogerme para poder encajar”

Karol G es actualmente una de las máximas artistas del género urbano. Con 32 años de edad, esta colombiana ya es acreedora de varios premios y nominaciones, incluidos tres premios Grammy Latinos, dos premios Billboard Music Awards, dos MTV Europe Music Awards, un American Music Award, entre otros.

Esta exitosa artista ahora es noticia por el mensaje que compartió en su cuenta de “X”, en donde habla de ser una mujer diferente y mejor en el año 2024, se compromete a crecer y a no buscar encajar en la pequeñez de nadie, sino más bien en trabajar en su grandeza.

El mensaje de Karol G reza de la siguiente manera: “El 2024 me niego a estar en lugares donde me toque encogerme para poder encajar. Me niego a ser pequeño porque otros piensen pequeño, me niego a limitar mi visión por las limitaciones de otros. El 2024 voy a creer en mi como nunca antes, voy a sacar todo mi potencial, voy a a ser quien siempre he querido y para lo que tanto he trabajado“.

Las palabras de Karol G tienen sentido una vez uno revisa su paso por el mundo artístico. Si bien es cierto, cuenta con cuatro materiales discográficos, de estudio, también es cierto que toda esta carrera y los éxitos acumulados no han llegado solos, en medio de cada uno de ellos ha trabajado arduamente y vivido una serie de “calamidades” amorosas que fueron muy públicas debido a su romance con Anuel AA y posterior ruptura.

Muchas de sus canciones en los discos antes mencionados reflejan lo que fue su relación desde el comienzo, empezando con el tema “Secreto”, pasando por “Ocean” y culminando con canciones como “200 copas”. La historia detrás de estas canciones expone cómo su romance empezó lejos del ojo público, siendo un secreto que debido al surgimiento del amor salió a la luz con “Secreto”. Mientras que “Ocean” es una declaración de amor en toda regla. Habla de la ilusión del compromiso, de cómo la cantante se veía envejeciendo junto al reguetonero. Pero “200 copas” es el literalmente el dolor que viene detrás de la ruptura y la decepción.

Los discos de estudio que ha lanzado hasta el momento la originaria de Medellín, Colombia son: “Unstoppable”, del año 2017; “Ocean” es un disco que fue lanzado en el año 2019. En el año 2021 presentó “KG0516”, y su material más reciente lleva por nombre “Mañana será bonito”, el cual vio la luz en 2023.

