Karol G se convierte en la artista más vista del mundo en VEVO con 4,700 millones de vistas globales

Los triunfos de Karol G en este 2023 no dejan de surgir y certificar a la colombiana como una de las artistas más sobresalientes del año. En esta ocasión, fue la plataforma de videos, VEVO, quien declaró a la intérprete de “QLONA” como la cantante con más vistas en todo el mundo.

De acuerdo con el sitio web, llamada oficialmente Video Evolution, Karol G encabezó la lista global de los “Artistas más vistos” gracias a sus 4,700 millones de visitas durante el 2023. Cabe destacar que este es el tercer año consecutivo en el que la sudamericana alcanza dicho nombramiento.

Además de lo anterior, Carolina Giraldo, nombre verdadero de la artista, se anotó otro triunfo al tener el video más visto de todo 2023 junto con su compatriota Shakira: “TGQ”. El videoclip, según los reportes de VEVO, alcanzó 880 millones de reproducciones en todo el mundo.

Karol G y Shakira tuvieron el video más visto en 2023 en VEVO: TGQ. Crédito: AFP / Getty Images

Asimismo, y con solo dos semanas desde su lanzamiento, la colaboración de las colombianas se convirtió en el estreno mundial más visto de la plataforma en el año con 181.9 millones de visitas globales.

Cabe destacar que el triunfo de Karol G, quien cerró la primera mitad de su gira Mañana Será Bonito en la ciudad de Medellín con dos conciertos inolvidables, se dio durante una de los mejores años de la cantante norteamericana, Taylor Swift, y de otros grandes artistas como Miley Cyrus, Drake, entre otros.

Los otros resultados de VEVO este 2023

De acuerdo con VEVO, quien basa su trabajo en el branding de diversas marcas como Google, Sony Music, Universal Music, entre otros, Taylor Swift se convirtió en la artista más vista del 2023 en los Estados Unidos. Con un poco menos de 650 millones de visitas, la intérprete de “Shake It Off”, se “ayudó” del super éxito de su gira The Eras Tour para obtener este prestigioso nombramiento.

Cabe destacar que, según los reportes de VEVO, los tres videos más vistos de Taylor Swift en 2023, “All Too Well: The Short Film” de 2021, “Cardigan” de 2020, y “Fifteen” de 2009, no forman parte de sus más recientes álbumes o trabajos.

Taylor Swift fue la artista más vista en 2023 en VEVO en Estados Unidos. Crédito: AFP / Getty Images

En segundo sitio, dentro de los Estados Unidos, se ubicó el rapero Lil Baby con un poco más de 612 millones de visitas en 2023. En tercer sitio, aparece nuevamente Karol G con 577 millones de visitas. Un poco más abajo, se encuentra Morgan Wallen con 512 millones de visitas y en quinto sitio, está Drake con 457 millones de views.

De acuerdo con JP Evantelista, vicepresidente senior de contenido, programación y marketing de VEVO, la presencia de Taylor Swift, Lil Baby y Karol G en los primeros lugares, es el reflejo directo de un año de grandes triunfos para los artistas.

Estamos especialmente entusiasmados de ver a estos artistas icónicos, que continuamente baten récords y lanzan arte cinematográfico, ocupar los tres primeros lugares de nuestras listas” JP Evangelista – Vicepresidente senior de VEVO

De igual manera, y a partir de los resultados mostrados, resaltó el empoderamiento femenino, a través de coreografías simbólicas y mensajes poderosos, en videos como “TGQ” y “Flowers”, este último de la cantante estadounidense Miley Cyrus. Finalmente, también hizo evidente el crecimiento de la música latina a nivel mundial así como el poder de las redes sociales en el descubrimiento de nuevos artistas.

Continua leyendo

Karol G revela la razón por la que perdió peso rápidamente “quiero sentirme bien, saludable”

‘Puro marketing’: fanáticos de Karol G no creen que tenga un romance con Feid

Karol G interpreta a “Carla” en “Griselda”, la nueva serie de Netflix