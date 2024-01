Oscar Pistorius saldrá de prisión luego de recibir libertad condicional por asesinar a su novia

El excampeón paralímpico proveniente de Sudáfrica, Oscar Pistorius, saldrá este viernes de la prisión luego de cumplir el tiempo pertinente para empezar su libertad condicional luego de cumplir parte de la condena que recibió de 13 años de prisión por haber asesinado a su novia, Reeva Steenkamp, en febrero del año 2013.

Esta información la dio a conocer la administración penitenciaria a través de un comunicado difundido este miércoles en el que detallaron que Pistorius no podrá dar entrevistas a los medios de comunicación y cumplir con un estricto proceso en el que deberá mantenerse bajo perfil hasta cumplir con su condena.

“Al igual que las otras personas en libertad condicional, Pistorius no puede dar entrevistas a los medios. El hecho de que Pistorius sea conocido del público no lo hace diferente de los otros detenidos y no justifica un trato particular”, detalló la administración en el comunicado.

Pistorius, de 37 años, recibió la libertad condicional por parte de la justicia el pasado 24 de noviembre gracias a que en Sudáfrica los ciudadanos condenados pueden solicitar este procedimiento luego de haber cumplido la mitad de su pena en prisión; este hecho le permite abandonar la prisión en la que ha estado detenido y que está ubicada en un suburbio de la capital, Pretoria.

Recordemos que el atleta es conocido internacionalmente por ser un corredor que perdió sus piernas cuando era niño y a pesar de esta condición logró superar cada una de las pruebas que realizó hasta conseguir su apodo de “Blade Runner” y asegurar su participación en los Juegos Paralímpicos.

Asesinato de Steenkamp

El delito cometido por Pistorius ocurrió el 14 de febrero del año 2013, cuando el atleta paralímpico asesinó a Steenkamp disparando cuatro veces contra la puerta de su casa en Pretoria.

A pesar de la investigación y las pruebas en su contra el corredor se declaró no culpable y negó el asesinato de su pareja; aseguró que los disparos que realizó contra la puerta del baño de su hogar las hizo porque pensaba que había un ladrón en dicha habitación.

