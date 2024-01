‘Siempre que caigo me levanto’: el nuevo problema que enfrenta Yailin La Más Viral

La cantante dominicana Yailin La Más Viral subió un mensaje en su cuenta en Instagram en el que habló de la suspensión del perfil de su marca de jabones íntimos.

En la publicación, la artista dijo: “Siempre que caigo, me levanto, porque he aprendido que hay que seguir adelante a pesar de todo. Le mostraré al mundo que puedo superarlo por mi cuenta, iluminando mi camino con la luz que Dios me ha dado, con el apoyo de todos ustedes lo logramos. Chivirikas, aquí está mi jabón disponible en mi link, gracias por su apoyo incondicional”.

Además de esto, explicó la razón por la que tuvo que hacer promoción del producto en su perfil: “Mis chivirikas, por las nuevas políticas de Instagram, me suspendieron la cuenta del jabón íntimo. Seguiremos tomando órdenes y subiendo el link aquí”.

En las redes sociales hubo varias reacciones por este mensaje de la artista, algunos de los que se leyeron fueron: “Levantándose a punta de show. Un escándalo para lanzar tema nuevo, hoy otro show para lanzar su jabón. Publicidad gratuita se llama”, “Si quiere superarlo (a Tekashi), vaya a terapia porque lo necesitas”, “Esa niña debería ir primero a un psicólogo”.

Yailin La Más Viral enfocada en sus negocios luego de pleito con Tekashi 6ix9ine

El anuncio de este jabón íntimo se da luego de que la cantante dominicana confirmara en redes sociales que está soltera, debido a que terminó con el rapero estadounidense Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine.

En sus historias de Instagram, la intérprete de ‘Pa Ti’ dijo: “Sí, ya yo tomé la decisión de no estar contigo, deja de estar subiendo videos viejos”. Esto debido a unas grabaciones que Tekashi compartió para mostrar algunas escenas de celos que ella le hizo.

En otra publicación, la artista comentó: “Pero si estoy tan loca, ¿por qué seguías conmigo? Porque decías que si yo te dejaba ibas a caer en depresión y no me dejabas ir, estamos en el 2024, pasa la página, ¿o por qué no hablas del show de La Vega que fuiste a entrarle a golpe a todo el mundo porque me fui? Tú también necesitas ayuda, papito, que aquí estamos locos todos y dame banda, mujercita”.

Este conflicto se ha extendido por varias semanas y ha preocupado a muchos, debido a los episodios de violencia que tuvieron en su amorío y que ahora han decidido divulgar a través de las redes sociales.

Sigue leyendo:

· Tekashi 6ix9ine dice lo mucho que ama a Yailin La Más Viral: ‘Es la tipa más hermosa que yo he visto’

· Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine más juntos que nunca: fueron vistos en una discoteca en Miami

· Las explosivas fotos que compartió Yailin La Más Viral mostrando su espectacular figura