Tekashi 6ix9ine dice lo mucho que ama a Yailin La Más Viral: ‘Es la tipa más hermosa que yo he visto’

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine se ha viralizado en las redes sociales por un romántico mensaje que le dejó a su novia Yailin La Más Viral, cantante dominicana.

Luego del escándalo que protagonizaron hace unos días por un episodio de violencia física y verbal, se les vio disfrutar de una noche de fiesta en Miami, Estados Unidos, causando todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Pero no solo fueron los momentos de baile los que hicieron a muchos cuestionarlos, sino también las palabras que Daniel Hernández, nombre de pila del rapero, le dedicó a la intérprete de ‘Chivirika’.

Mientras viajaban a bordo de un vehículo, el famoso le comentó en el video que grabó: “Yo amo a esta tipa con mi vida, te lo juro que yo doy mi vida por esta tipa, no importa qué diga ella, pero yo la amo con toda mi vida. Es la tipa más hermosa que yo he visto en toda mi vida, te lo juro por mi madre que es una tipa que yo he deseado en mi vida entera, te lo juro que es un swing que yo esté con ella”.

Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine regresaron

Con esto queda más que claro que volvieron por todo lo alto y que están tratando de sanar sus diferencias, por lo que en esta nueva oportunidad se han dedicado tiempo juntos y no han dudado en compartirlo en redes sociales.

Pese a la situación, Yailin La Más Viral tendrá que presentarse en enero ante la justicia estadounidense por haber agredido a Tekashi 6ix9ine.

Recordemos que todo empezó por una fotografía en la que la dominicana aparecía con unas lesiones en su rostro. Ella aseguró que la imagen la filtró una exestilista que asegura que le debe un dinero, pero también aclaró que no la golpearon y que todo fue producto de un accidente.

Al día siguiente de esta declaración, Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, subió en su programa de YouTube una llamada de auxilio de Yailin, quien decía que Tekashi la estaba agrediendo.

El giro más grande se dio cuando el rapero compartió en su cuenta en Instagram videos en los que se veía a su novia con una actitud agresiva y él afirmaba que ella necesitaba ayuda psicológica.

Por este hecho, la artista terminó detenida unas horas, pero luego volvió con su amor y, al menos por ahora, todo parece que transcurre con tranquilidad.

