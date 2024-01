Santiago Muñoz asegura que en Inglaterra desean la presencia de más futbolistas mexicanos

El delantero de Santos Laguna en la Liga MX, Santiago Muñoz, recordó la época en la que formó parte de las categorías inferiores del Newcastle de la Premier League de Inglaterra entre la temporada 2022-2022; durante ese lapso entendió muy bien el esquema de juego de los ingleses y consideró que los futbolistas mexicanos tienen todas las cualidades para ser estrellas dentro de esta competencia europea.

Estas declaraciones las realizó el jugador de 21 años durante una rueda de prensa que ofreció este jueves y en la que se mostró bastante enfocado en poder regresar al viejo continente en algún momento de su carrera para poder impulsarla a nuevos horizontes.

“Hay mucha calidad en México y allá te lo dicen, te mencionan a figuras que han estado allá, me mencionaban mucho a Chicharito, Rafa Márquez, Borgetti… la calidad te la hacen saber siempre y una pregunta que se hacen mucho es ¿por qué no hay más mexicanos (en la Premier League)?”, expresó Muñoz.

la nueva figura de Santos Laguna afirmó que los jugadores mexicanos son afectados por la mentalidad que poseen de conformismo dentro de la Liga MX por las buenas condiciones que viven en el torneo; reconoció que este hecho es el principal causante de su deseo de quedarse en México y no buscar ser firmados por equipos de otros países de Europa en los que se encuentran los mejores jugadores del mundo.

“La calidad en México es grandísima, eso no me cabe duda, cuando estuve allá y tuve el roce con los jugadores y equipos de allá, te puedo decir que los mexicanos tienen una gran calidad y de que pueden, pueden. Yo creo que solo es la mentalidad, la mentalidad de profesional, mentalidad dentro y fuera de la cancha”, agregó el jugador mexicano en sus declaraciones.

“Fue una experiencia inolvidable para mí, de la cual no me arrepiento nada, claro que se dijeron varias cosas de mi regreso, pero yo estoy agradecido con el club que desde los 14 años apoyaron mi sueño y me siguen apoyando. La palabra madurez es algo que agarré mucho allá, lo tomé como una maestría y quiero aportar aquí lo que aprendí”, concluyó.

Ahora el atacante llega al club azteca con el firme objetivo de ayudarlos a poder tener el mejor desempeño posible durante el torneo Clausura 2024 de la Liga MX para así poder avanzar a la Liguilla y posteriormente llegar a una final del torneo para luchar por el título de campeón.

