Carmen Villalobos sube la temperatura con fotos disfrutando del sol y la arena

Carmen Villalobos, actriz y presentadora colombiana de televisión, se ha tomado un descanso en los primeros días del 2024, disfrutando de las bondades del mar y la arena.

En su cuenta en Instagram, la conductora de ‘Top Chef VIP’ subió unas fotos en las que se le vio luciendo su cuerpazo con un bikini de color fucsia.

Además, dejó un mensaje en donde dejó claro que ha decidido recargarse de buena vibra en este inicio de año: “¡La felicidad se respira con los pies en la arena, con la brisa del mar en la cara, los rayos del sol y el calorcito en mi corazón! Feliz fin de semana para todos, mi gente bonita”.

A muchos de sus seguidores les encantó esta publicación y por eso le dejaron miles de mensajes. Algunos de los comentarios que le escribieron fueron: “La mejor en talento y en belleza”, “Belleza, tesoro”, “Saludos desde Venezuela”, “Bonita”, “Esooo, sirena”.

Otros indicaron: “Hermosa”, “Como los buenos vinos”, “Espectacular”, “Mujer hermosa”, “Linda mamacita”, “Qué hermosura de mujer”.

Carmen Villalobos disfruta de República Dominicana

La artista colombiana lleva semanas en el país caribeño, disfrutando de sus espectaculares playas y de lugares especiales para alojarse con su familia y su novio, el presentador venezolano Frederik Oldenburg.

Hace unos días, a través de su cuenta en Instagram, indicó: “Desde que empecé mi carrera nunca me había tomado unos meses sabáticos y les confieso que no fue fácil tomar la decisión, porque incluso tuve que decirle que no a algunos proyectos. Pero definitivamente sacar tiempo para mi y priorizar otros intereses fue la mejor opción. Fue una oportunidad inmejorable para hacer una cantidad de cosas que hace rato quería hacer. Gracias Dios por estos meses de descanso y conexión con personas, lugares, comidas y emociones maravillosas 💃🏻💫 Gracias 2023”.

En otra publicación le dedicó unas amorosas palabras a su pareja: “¡Nada mejor que terminar el año rodeada de la familia, los amigos y el amor! ¡Que sea un gran 2024 para cada uno de ustedes mi gente bonita! Que haya salud, trabajito, felicidad y prosperidad ¡Que este nuevo año esté lleno de risas, éxitos y fortaleza para superar los obstáculos que se nos presentarán en el camino! Un beso gigante!”.

