El espectacular regalo que Anuel AA le dio a su hijo por el Día de Reyes

Anuel AA, cantante puertorriqueño, mostró un tierno momento que tuvo con su hijo este 6 de enero, a propósito del Día de Reyes.

En su cuenta en Instagram, el intérprete de ‘Mejor Que Yo’ compartió un video en el que se vio que le dio a su hijo Pablo Anuel una cuatrimoto como regalo para esta fecha.

El material audiovisual, que subió a las historias, dejó claro que al niño le encantó su obsequio y por eso no tardó mucho en intentar manejar el vehículo.

El regalo que Anuel AA le dio a su hijo por el Día de Reyes. Foto: Captura de pantalla Instagram Anuel AA. Crédito: Cortesía

El boricua también bromeó con su hijo cuando intentó encender la cuatrimoto pero no lo logró.

Pablo Anuel es el hijo con el que más comparte el famoso, debido a que prácticamente vive con él, a diferencia de Cattleya y Gianella, sus otras dos hijas.

Anuel AA hará evento en Puerto Rico

El reguetonero aprovechó este Día de Reyes para hacer un anuncio a sus fanáticos en la Isla del Encanto, con quienes quiere compartir su música.

En su cuenta en Instagram, el famoso hizo una publicación en la que indicó: “Puerto Rico, este año voy a hacer el Hiram, pero primero voy mañana a prender en fuego Monte Hatillo. Todo el mundo en la isla entera, no importa de dónde sean, los estoy invitando pal party. Esto es un party para las familias, niños y niñas, pa los bandidos y las mujeres de todos los caseríos de Puerto Rico”.

Explicó que este show lo hará para quienes no tienen recursos para verlo en un concierto: “Es gratis, no todo el mundo tiene el dinero o la comodidad económicamente para comprar taquillas para un concierto en el Hiram o el Coliseo. Voy a hacer este party celebrando las Navidades, Año Nuevo y Reyes. Vamos a pasarla bien HP en familia, toda la isla juntos, en paz”.

En su mensaje, el famoso añadió: “Me van a ver de frente, abajo en la tarima, tirándome fotos con todo el mundo, kikiando con los fanáticos. Ustedes me hicieron y prefiero un millón de veces por cómo han sido las cosas volver a cantarles a PR otra vez por primera vez después de 7 años de gratis para la isla entera, en un caserío antes que en un estadio o el Coliseo, porque la calle de Puerto Rico fueron mis primeros fanáticos, los que me hicieron y me cambiaron la vida para siempre”.

