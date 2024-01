Eva Longoria buscó durante cinco años la casa perfecta en Marbella

Desde hace casi un año Eva Longoria es dueña de una gran propiedad en Marbella, España, la cual compró luego de cinco años de búsqueda. Recientemente habló sobre esta compra con la revista ‘Hello!’.

Longoria tenía el interés de invertir en Marbella porque durante los últimos años ha frecuentado mucho la zona, en parte porque allí está la sede de Global Gift Foundation, una organización sin fines de lucro que preside y que tiene como objetivo “crear un impacto positivo en la vida de niños, mujeres y familias, que se encuentren en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social”.

También asegura que se enamoró de inmediato de Marbella cuando la visitó por primera vez hace más de 20 años.

Explica que la búsqueda no fue fácil, pues visitaba propiedades que no sentía perfectas. No fue hasta inicios del año pasado que encontró el lugar ideal, aunque estaba consciente de que necesitaría una reforma.

Para el proyecto de renovación Longoria contrató al arquitecto y diseñador Nicolás Escanez, en quien confió ciegamente en todo momento.

La confianza en Escanez fue tanta que durante cuatro meses no habló con él y tampoco vio nada del proceso, pues él quería que fuera una sorpresa para ella.

Longoria le dijo a la revista que en ningún momento sintió miedo por el resultado final, pues estaba segura que él podría lograr diseñar la casa de sus sueños. Y lo hizo.

Esta casa está distribuida en muchas habitaciones pensadas para toda la familia de Longoria y de su esposo Jose Baston, su propio camerino, sala de cine, gimnasio y más. Sin duda el lugar está pensado como una casa vacacional.

Además de sus hermosos interiores, la propiedad tiene áreas verdes, piscina, área de spa, terraza y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

