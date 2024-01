Critican a López Obrador por referirse a una diputada trans como “señor vestido de mujer”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está recibiendo una ola de críticas y acusaciones de transfobia luego de que se refiriera este lunes a una diputada trans de su partido, Salma Luévano, como “un señor vestido de mujer”.

El comentario de AMLO, como es conocido el presidente mexicano, se produjo luego de circular un vídeo el fin de semana en el que ella lo saludaba con un beso y él parecía alejarse. Las imágenes generaron críticas en redes sociales contra López Obrador, tachado de conservador por agrupaciones LGTBI porque, tras haberse saludado con un beso, el mandatario pareció alejarla con los brazos.

Luévano es la pimera diputada trans del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del Parlamento mexicano.

“Ayer, (el periodista Joaquín), López-Dóriga, criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

El gobernante mexicano abundó en que cualquier hombre “tiene sentimientos” y aseguró que el domingo besó “a muchos”.

“¿Cómo no? Es parte de mi manera de ser, son mis sentimientos. ¿Por qué no voy a abrazar y no voy a besar? ¿Qué tiene que ver la preferencia sexual?”, dijo.

AMLO minimizó el hecho, aunque siguió refiriéndose a Luévano como “hombre”. “Hay hombres que me besan la mano o me dan un beso y yo les doy también un beso”, prosiguió.

Afirmó, además, que fue un beso en la mejilla el que se dio con Luévano, y que la crítica de López-Dóriga fue de “machín” (macho). Y acusó a los medios de comunicación de ser “muy conservadores”, algo que, según dijo, “antes podrían ocultar”, pero ahora ya no.

"AMLO":

Por referirse como 'señor vestido de mujer' a la diputada trans, Salma Luévano. pic.twitter.com/U4nglP5zR2 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 8, 2024

Luévano defiende a AMLO a pesar de los comentarios

Por su parte, Luévano defendió al presidente al asegurar en la red social X, antes llamada Twitter, que López Obrador es consciente de que ella es una mujer trans.

“El presidente @lopezobrador_ sabe que soy una mujer trans y además hay un gran respeto mutuo. Por lo que veo en tu caso @lopezdoriga tu estúpida ignorancia y cochino cerebro te hace creer que todos son de tu condición. Las fobias reflejan miedo e inseguridad. No se te olvide”, escribió.

Algunos grupos de activistas han rechazado los términos que usó López Obrador para referirse a Luévano.

“Después de más de cinco años de gobernar este país, el presidente niega la identidad de género de las personas trans, que tan vulneradas son en México y en el mundo“, escribió en Twitter Abrazo Grupal, que se identifica como una comunidad de personas LGBTQ+ que buscan “promover la aceptación e inclusión de todas las personas”.

Otras personas en las redes sociales pidieron al presidente mexicano rectificar sus comentarios.

Con información de EFE.

