Cristina Eustace y la compleja etapa que atraviesa como madre: “Estoy buscando ayuda”

Cristina Eustace recientemente visitó uno de los estudios de Telemundo, donde mencionó que ha estado luchando con sentimientos de tristeza, ansiedad y agotamiento desde que dio a luz a su segundo hijo, Alejandro. En ‘La Mesa Caliente‘ explicó que aunque lo ama y está agradecida por su llegada, ha sido difícil adaptarse y enfrentar las responsabilidades de ser madre de dos niños pequeños.

La exconcursante de reality shows como ‘La Casa de los famosos’ y ‘Top Chef VIP’ reveló que la depresión posparto ha afectado su relación con su esposo y que se siente culpable por no poder ser la que cree que debería ser. Además, confesó que ha experimentado pensamientos intrusivos y una sensación de desconexión con su bebé, lo cual la ha hecho sentir aún más angustiada.

“No lo he superado. Yo sí hablo de eso porque es algo que se tiene que normalizar“. Sin embargo, destacó algo que la ha mantenido muy preocupada y es el hecho de tener el mismo aspecto físico que tuvo antes de nacer su segundo pequeño: “Pasamos por procesos anímicos muy rudos”.

Cristina Eustace habla de convertirse en madre a sus 44 años. / Foto: Mezcalent.

La cantante mexicana también expresó: “Sí, estoy buscando ayuda, tengo una terapeuta a la que le platico como me siento y ella me dice: ‘Perdónate, tu cuerpo no va a ser el mismo'”.

Eustace también expresó su deseo de romper el estigma que rodea la depresión posparto y de brindar apoyo a otras mujeres que están pasando por la misma situación. Recalcó la importancia de hablar abiertamente sobre la salud mental y buscar ayuda profesional cuando sea necesario.

“Voy a poner esta foto en mi refri!!! Ahora si Comayes! Ya sé que es muy prontoooooo, pero no me siento bien. Cuántas se han sentido así? Desesperadas? Frustradas? Tengo hambre todo el tiempo. Con los consejos de mi Doctor, vamos a ver qué hacer porque sigo dando pecho”, fue el mensaje que acompañó su post colgado en Instagram.

La entrevista generó empatía y solidaridad de parte de las presentadoras y de la audiencia, quienes elogiaron su valentía al compartir su experiencia personal. La depresión posparto es un tema bastante común, pero que aún sigue siendo tabú en muchas sociedades, por lo que la apertura de Eustace puede ayudar a generar conciencia y comprensión sobre esta condición.

“Por mi parte ha sido un poquito complicado. Tengo más de 40 años, entonces fue un embarazo de alto riesgo. Tuve preeclampsia”.

Sigue leyendo:

· Cristina Eustace entrará al quirófano para una cirugía de muñeca

· A Christian de la Campa y a Cristina Eustace poco les duró el amor fuera de La Casa de los Famosos

· Alicia Machado bloqueó a Cristina Eustace y ahora ésta le manda decir a través de Suelta La Sopa: “Comadre… relájese”