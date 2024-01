Emotiva noche en los Governors Awards honrando a Mel Brooks, Angela Bassett y más

El Dolby Theater de la ciudad de Los Ángeles ha empezado a vestirse para la entrega de premios Oscar, la número 96 que tendrá lugar el próximo 10 de marzo de 2024. Sin embargo, previo a ésta hemos tenido los ansiados Governors Awards que han honrado a Mel Brooks y Angela Bassett, quienes también compartieron esta galardonada noche junto a Carol Littleton y Michelle Satter, quienes recibieron el “Humanitarian Award”.

Los Governors Awards de 2024 fueron para Mel Brooks, Angela Bassett junto a Carol Littleton y Michelle Satter que recibieron el Humanitarian Award. Crédito: Getty Images

Dándole contexto a nuestros lectores, les podemos contar que los Governors Awards fueron creados hace 14 años por “The Academy of Motion Picture Arts and Sciences”. Esta ceremonia no es televisada, pese a que cuenta con todo lo mejor del séptimo arte reunido en un glamuroso eventos y que además recoge a muchos periodistas del país.

La entrega de premios honoríficos empezó, como tal, con la presencia al micrófono del respetado comediante John Mulaney, quien fue muy atinado en muchos de sus comentarios, permitiendo que muchos riéramos al unísono con sus menciones y dándole a otros individuales carcajadas muy bien puestas para los ojos sarcásticos y críticos de la industria.

Los reconocimientos

Mel Brooks y Angela Bassett hicieron que el público presente, actores, productores, directores, prensa e invitados se pusieran de pie en muchas ocasiones. Sus nombres fueron ovacionados gracias al trabajo y legado que han construido en la industria del séptimo arte que ayer por la noche los reconoció entre lo mejor y lo más grande.

Angela Bassett

La presencia de Angela Bassett en esta ceremonia fue de por sí un premio para los presentes que pudieron compartir con ella. Su elegancia, belleza y gracia se hizo presente en todo su discurso en donde recordó a todas las actrices que como ella ganaron un Óscar y que han inspirado gran parte de su carrera. Recordarlas es honrarlas y definitivamente la carrera de Bassett es igual de impresionante. Ella sigue creyendo en el compromiso de trabajar y mejorar, en avanzar y dejar un legado digno.

Con su sensualidad nata Angela Bassett le recuerda a los presentes las sabías palabras de Martin Luther King, quien acertadamente decía que “estamos hechos de historia”. Y por esta razón recordó quien fue la primera actriz afroamericana en recibir este reconocimiento, ella fue la gran Hattie McDaniel.

Recordar, sí es volver a vivir y por esto mismo Bassett dijo: “Soy la segunda actriz afroamericana en recibir este óscar honorífico”. Y así mismo destacó todo lo que ella es y ha sido en esta carrera: “Todo lo que he dado, mi mente, mi cuerpo y mi espíritu como una actriz que es afroamericana”.

Mel Brooks

La ceremonia que honró a Mel Brook hizo reír a muchos y contener las lágrimas a otros. Su paso por la industria se ha sentido de principio a fin y como era de esperarse lo presentaron, muy a su estilo Nathan Lane y Matthew Broderick, quienes “nunca quisieron hacer alusión a su edad”, pero llegaron a compararlo con el origen de la penicilina.

Con 97 años Brook subió al escenario y recibió su galardón. Se le rindió honor a quien honor merece.

Los “Humanitarian Award”

Pero la noche del martes fue definitivamente emotiva, porque tanto Carol Littleton como Michelle Satter vivieron terribles pérdidas para finalizar el pasado 2023. Satter, por su parte, agradeció sus orígenes y el camino recorrido que la llevó a convertirse en una de las grandes destacadas de la noche y quien además vio como una Glenn Close la introducía ante el público presente.

En el caso de Littleton, ésta recientemente tuvo que despedirse de su esposo, el director de fotografía y ex presidente de la academia John Bailey, quien murió a mediados de noviembre del año pasado. Mientras que semanas después Satter y su familia fueron víctimas de un terrible acto de violencia. Y es que la directora y fundadora del Instituto Sundance se enteró de que su hijo, Michael Latt había sido asesinado, a tiros, en su casa de Los Ángeles. Tenía 33 años.

Carol Littleton se permitió compartir el reconocimiento con su familia, y recordar a Michael, otro ser que compartí junto a ella y los suyos esta pasión por el arte y ayudar a otros a encontrar su camino en esta industria. Entre lágrimas contenidas sus palabras recibieron cariño, admiración y el aplauso de todos.

La moda de los Governors Awards

Si bien esta gala permite que las celebridades vistan espectaculares diseños de alta costura, muchas fueron muy comedidas en sus vestuarios.

Las más destacadas de la noche, con quienes tuve el placer de conversar, a breves saludos, fueron Glenn Close, America Ferrara, Natalie Portman, Ariana DeBose, Julianne Moore y Lenny Kravitz.

De los mejores vestidos en los Governors Awards 2024. / Foto de Getty Images. Crédito: Getty Images

Sigue Leyendo más de los Premios Óscar aquí:

· Jimmy Kimmel será nuevamente el presentador de los premios Oscar 2024

· Aseguran que Will Smith miente y no ha buscado a Chris Rock para hablar sobre la bofetada que le dio en los Oscar

· Lo que no se vio de la ceremonia de los Premios Oscar: debajo de mi asiento de verdad había comida como dijo Jimmy Kimmel